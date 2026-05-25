Elezioni comunali: Carlotta Oppizzi confermata a Ferriere, Sergio Fuochi nuovo sindaco di Pontenure

Carlotta Oppizzi è stata confermata sindaca di Ferriere. Con la lista “Ferriere Radici e Futuro”, la candidata uscente ha ottenuto 455 voti, pari al 59,55% dei consensi.

Lo sfidante Lorenzo Bavagnoli, candidato con la lista “Ferriere Futura”, si è fermato a 309 voti, pari al 40,45%.

Cambio invece alla guida del Comune di Pontenure, dove a vincere è stato Sergio Fuochi con la lista “Pontenure Rinasce”. Fuochi diventa così il nuovo primo cittadino del paese, superando l’ex sindaco Giuseppe Carini, candidato con “Pontenure sei tu”.

Fuochi ha ottenuto il 53,10% dei voti, ovvero 1.429 preferenze. Carini, invece, si è fermato al 46,90%, corrispondente a 1.262 preferenze.

Si chiude così la tornata elettorale nei due comuni piacentini chiamati al voto il 24 e 25 maggio.

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