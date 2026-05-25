Minimaratona Pedibus, premiate le scuole vincitrici del concorso

Sono state premiate stamattina, le classi e le scuole vincitrici dei concorsi di disegno per i cartelloni e gli striscioni realizzati in occasione della minimaratona Pedibus, che per il 2026 poneva come tema di ispirazione lo slogan “Liberi di muoverci… spazio per tutti!”.
Nella cornice dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, alla presenza degli organizzatori, delle autorità locali e dei rappresentanti del Comitato provinciale Unicef – ai cui progetti è stata dedicata la raccolta fondi volontaria connessa, come sempre alla manifestazione – sono stati consegnati i buoni acquisto del valore di 100 euro, utilizzabili presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0.
Vincitori del concorso di disegno su cartellone
- Scuola dell’infanzia Alberoni
- Classe 1° B della primaria Don Minzoni
- Classe 2° B della primaria Giordani
- Classe 3° della primaria Casa del Fanciullo
- Classe 4°B della primaria Caduti sul Lavoro
- Classe 5°B della primaria Mazzini
Sezione slogan/creatività
- Scuola primaria San Lazzaro
Concorso di disegno su striscione
- Scuola primaria Vittorino da Feltre
Come di consueto, sono stati inoltre premiati il plesso e la classe più numerosi, contando oltre agli alunni anche gli insegnanti, i familiari e gli accompagnatori:
Maggior numero complessivo di partecipanti in proporzione al totale degli alunni
- Scuola primaria XXV Aprile
- Classe 4°B della primaria Carella