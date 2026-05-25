Minimaratona Pedibus, premiate le scuole vincitrici del concorso

Sono state premiate stamattina, le classi e le scuole vincitrici dei concorsi di disegno per i cartelloni e gli striscioni realizzati in occasione della minimaratona Pedibus, che per il 2026 poneva come tema di ispirazione lo slogan “Liberi di muoverci… spazio per tutti!”.

Nella cornice dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, alla presenza degli organizzatori, delle autorità locali e dei rappresentanti del Comitato provinciale Unicef – ai cui progetti è stata dedicata la raccolta fondi volontaria connessa, come sempre alla manifestazione – sono stati consegnati i buoni acquisto del valore di 100 euro, utilizzabili presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0.

Vincitori del concorso di disegno su cartellone

Scuola dell’infanzia Alberoni

Classe 1° B della primaria Don Minzoni

Classe 2° B della primaria Giordani

Classe 3° della primaria Casa del Fanciullo

Classe 4°B della primaria Caduti sul Lavoro

Classe 5°B della primaria Mazzini

Sezione slogan/creatività

Scuola primaria San Lazzaro

Concorso di disegno su striscione

Scuola primaria Vittorino da Feltre

Come di consueto, sono stati inoltre premiati il plesso e la classe più numerosi, contando oltre agli alunni anche gli insegnanti, i familiari e gli accompagnatori:

Maggior numero complessivo di partecipanti in proporzione al totale degli alunni

Scuola primaria XXV Aprile

Classe 4°B della primaria Carella

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy