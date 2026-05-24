Ritorna l’appuntamento “Ciao Fausto” per ricordare il prof. Fausto Fiorentini il 27 maggio 2026

Ritorna l’appuntamento “Ciao Fausto” per ricordare il prof. Fausto Fiorentini, docente di lettere nelle scuole superiori, giornalista e storico, a lungo alla guida Dell’ufficio stampa della diocesi, a quattro anni dalla morte avvenuta il 30 maggio 2022.
Mercoledì 27 maggio alle ore 21 all’oratorio della parrocchia del Corpus Domini, in via Farnesiana 24 a Piacenza, saranno al centro della serata alcune pubblicazioni del prof. Fiorentini dedicate a quella Comunità parrocchiale: “Una Comunità e la sua chiesa. Gli ottant’anni della parrocchia piacentina del Corpus Domini”, “La chiesa e la parrocchia del Corpus Domini di Piacenza” e “Don Aldo. Il prete e l’uomo, la vita e i suoi scritti”.
Intervengono: Daniela Morsia, ricercatrice storica, Filippo Agosti (“L’eredità di Aldo”) e Giuseppina Remondini (“L’esperienza del gruppo del Volontariato Vincenziano nei cento anni della parrocchia”); conclusioni a cura di don Piergiovanni Cacchioli, parroco del Corpus Domini.