Piacenza e Borgotaro, legame nel segno di Elisabetta Farnese

C’è un legame particolare che unisce Piacenza e Borgotaro in provincia di Parma: è la duchessa Elisabetta Farnese della quale in questo periodo si celebrano i fasti proprio a Palazzo Farnese, a Piacenza, nella grande mostra a lei dedicata e intitolata “I Fasti di Elisabetta Farnese, ritratto di una Regina” che raccoglie opere da tutta Italia e anche dalla Spagna. Mostra che ieri mattina il sindaco di Borgotaro Marco Moglia e l’assessora al Turismo Stefania Mortali ci hanno tenuto a visitare accompagnati dall’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza.

Ci tenevano perché l’importanza della figura di Elisabetta Farnese, donna straordinaria, duchessa di Parma e Piacenza e regina di Spagna, viene celebrata ancora oggi proprio a Borgotaro dove Elisabetta soggiornò durante il lungo viaggio che nel 1.714 la portò da Piacenza alla Spagna per unirsi a re Filippo V, sposato per procura qualche tempo prima.

Nello splendido borgo sulle colline Parmensi, nella centrale via Nazionale, si trova Palazzo Boveri, edificio di origini seicentesche che in occasione della “sosta” della duchessa venne decorato con pregevoli fregi a stucco ottimamente conservati anche oggi. Meta turistica, fiore all’occhiello del centro di Borgotaro, Palazzo Boveri rappresenta il legame antico e profondo tra un territorio vasto che copre due province (il Ducato di Parma e Piacenza, appunto) e una donna che ha lasciato un segno profondo e indelebile nella storia non solo del Ducato di Parma e Piacenza ma dell’Italia intera.

Ricordiamo che la mostra è visitabile fino al 7 aprile.