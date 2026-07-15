Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, espulso cittadino straniero al termine della pena

Nella giornata odierna, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di anni 56, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa destinazione Pristina.
Nello specifico, il cittadino straniero, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 3 anni e 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.