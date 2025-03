Estremista islamico arrestato a Piacenza, via libera all’estradizione in Spagna

Sarà estradato in Spagna il pakistano arrestato alcuni giorni fa a Piacenza con l’accusa di essere legato a un gruppo di stampo Jihadista. La Corte d’Appello di Bologna ha deciso per l’estradizione nella Penisola Iberica: proprio in quella nazione, infatti, le autorità spagnole hanno iniziato le indagini e fatto luce su questa presunta organizzazione terroristica.

L’arresto e l’operazione in Spagna

L’arresto è stato disposto nell’ambito di una più ampia operazione – per la quale sono stati disposti altri dieci analoghi provvedimenti eseguiti in contemporanea in Spagna dalla Polizia Nacional e dalla Polizia catalana – concernente una vasta indagine su un sodalizio di presunti esponenti dell’organizzazione terroristica internazionale di matrice jihadista avente base a Barcellona.