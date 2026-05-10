Vannacci, il comitato piacentino: “Una realtà consolidata, proiettata verso un futuro nazionale”

“Una realtà consolidata, proiettata verso un futuro nazionale. In Emilia-Romagna, e in particolare a Piacenza, si distingue per resilienza e determinazione una vera fucina di energie in movimento. Il Comitato 346 rappresenta oggi un punto di riferimento per la crescita territoriale del progetto Futuro Nazionale, con un radicamento sempre più forte nella città e nella provincia”. Inizia così la nota di Giuliano Concu, Comitato di Piacenza 346.

La nota di Comitato 346

Come affermato anche nei suoi spot social: “Concu c’è!”. Tra le figure protagoniste dei comitati, emerge infatti la caparbietà e l’energia di Giuliano Concu, attivo in Emilia-Romagna e oltre. “Vannacciano sin dalla prima ora”: un impegno costante che si traduce in presenza concreta e iniziative sul territorio.

Il Comitato ha contribuito in modo significativo alla diffusione di Futuro Nazionale nella provincia di Piacenza, attraverso iniziative locali, momenti di incontro e attività di coinvolgimento diretto dei cittadini, in linea con un modello organizzativo basato sul radicamento territoriale.

L’impegno politico di Giuliano Concu si affianca e il background Manageriale inoltre al progetto “Negozio Italiano”, una realtà che richiama l’attenzione sulla valorizzazione delle attività locali e sull’economia del territorio, contribuendo a delineare un profilo attivo sia sul piano civico che con i propri impegni da Imprenfitore .

Sempre attento e presente sul territorio, Concu fa della capacità di ascolto e della vicinanza ai cittadini il suo punto di forza. Chi lo dos tiene e don in tanti sa’ che e’ disponibile h/24

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