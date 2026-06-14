Nuova Casa della Comunità di San Nicolò, mercoledì 17 il trasloco delle attività

Da giovedì 18 giugno la Casa della Comunità di San Nicolò sarà operativa nella nuova sede di via Alicata 20. Il trasferimento rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della rete dei servizi territoriali, grazie a spazi rinnovati e a un’offerta assistenziale sempre più rispondente ai bisogni della popolazione.

Per consentire le operazioni di trasloco, i servizi della Casa della Comunità saranno sospesi a partire dalle ore 13 di mercoledì 17 giugno. Nella stessa giornata, i medici di famiglia Mariacristina Arbasi, Elena Rossetti, Carlotta Silini, Mauro Moretto, Francesco Tosca e Roberto Mario Zito saranno invece ancora attivi nella struttura, continuando a svolgere regolarmente la propria attività nella sede abituale, secondo i rispettivi orari di ambulatorio. Da giovedì 18 giugno i sei professionisti riceveranno i propri assistiti nella nuova sede di via Alicata 20. Nella stessa giornata, i cittadini potranno rivolgersi alla Casa della Comunità per il servizio Cup e, dal pomeriggio, per le attività ambulatoriali specialistiche, che riprenderanno secondo le prenotazioni già programmate. Gli utenti interessati da visite o prestazioni specialistiche saranno contattati telefonicamente qualora necessario.

La struttura conferma inoltre il servizio di Continuità assistenziale, garantendo un ulteriore punto di riferimento per il territorio.

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