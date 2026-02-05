Fabio Paratici alla Fiorentina: il dirigente piacentino torna in Serie A

Il calcio italiano riabbraccia uno dei dirigenti più noti degli ultimi vent’anni. Fabio Paratici, piacentino, è pronto a iniziare una nuova avventura alla Fiorentina, dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham. La notizia, ufficializzata a gennaio 2026, segna il ritorno in Serie A di un manager che ha costruito gran parte della sua carriera ai massimi livelli, partendo proprio dal territorio piacentino.

Da Piacenza alla Serie A

Nato a Piacenza, Paratici muove i primi passi nel mondo del calcio professionistico proprio nella sua città, lavorando nell’area scouting del Piacenza Calcio. Un’esperienza che rappresenta l’inizio di un percorso che lo porterà rapidamente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’ascesa con la Juventus

Il grande salto arriva con la Juventus, dove Paratici diventa una figura centrale dell’area sportiva. Prima come capo scout, poi come direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica, è protagonista delle stagioni vincenti bianconere, contribuendo alla costruzione di squadre capaci di dominare in Serie A e competere in Europa.

L’esperienza in Inghilterra con il Tottenham

Nel 2021 Paratici si trasferisce in Premier League, entrando nel management del Tottenham Hotspur. A Londra ricopre il ruolo di direttore sportivo, salvo poi dover sospendere l’attività a causa della squalifica legata al caso plusvalenze della Juventus, estesa a livello internazionale dalla FIFA. Terminato il periodo di stop nell’estate 2025, Paratici è tornato ufficialmente operativo con gli Spurs.

A gennaio 2026 arriva però la decisione di lasciare il club inglese per fare ritorno in Italia: il Tottenham ha infatti annunciato l’uscita di Paratici, che ha scelto di rientrare nel nostro Paese per iniziare una nuova avventura professionale.

Il ritorno in Italia: la Fiorentina

La Fiorentina rappresenta ora la nuova tappa della carriera del dirigente piacentino. Il club viola punta sull’esperienza internazionale di Paratici per rafforzare l’area sportiva e avviare una nuova fase di crescita, affidandosi a un profilo che conosce profondamente il calcio italiano ed europeo.

Per Piacenza, si tratta di un motivo di orgoglio: uno dei suoi figli calcistici più illustri torna protagonista in Serie A, riportando il nome della città ai vertici del management calcistico nazionale.

