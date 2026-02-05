Sindaci in Provincia per lanciare un messaggio: “Donare gli organi si può e si deve”

Occhi lucidi ed una grande consapevolezza: donare gli organi si può e si deve!

Questa l’estrema sintesi della mattinata di oggi a Piacenza dove l’AIDO provinciale e l’amministrazione provinciale di Piacenza hanno incontrato i sindaci piacentini per l’avvio della campagna di sensibilizzazione sulla donazione stessa, rivolta in particolar modo ai cittadini che si recano in comune per il rilascio o il rinnovo della carta di identità.

L’occasione era la consegna ai comuni dei roll up predisposti dal Centro Nazionale Trapianti ed acquistati da AIDO provinciale grazie al contributo dei Lions di Castel S. Giovanni, (rappresentati dal Presidente Massimo Alpegnani, dal past president Angelo Vignola e dal consigliere Antonio Cavanna). I roll up sono utili strumenti informativi che saranno collocati proprio presso gli uffici anagrafe, anche per aiutare il personale nella comunicazione mirata agli utenti.

La presidente della provincia Monica Patelli ha accolto gli ospiti ringraziando AIDO per l’importante iniziativa e sollecitando tutti i comuni a farsi partner attivi nella campagna di comunicazione volta al “SI” che salva la vita.

Giancarlo Antonelli, presidente provinciale AIDO, ha illustrato i dati relativi al consenso alla donazione che viene espresso in comune, che hanno visto un calo del 10% nel corso del 2025 – anche nella nostra provincia – portando così ad oltre 8.500 in tutta Italia le persone in lista d’attesa per un organo. Antonelli ha ringraziato i sindaci e gli assessori presenti per la sensibilità dimostrata, confidando nel contributo determinante del personale degli uffici per fornire agli utenti un’informazione corretta e completa che consenta una scelta consapevole.

Un silenzio totale in sala ha accompagnato i 12 minuti del cortometraggio “Briciole al cielo” presentato a nome del Cineclub Piacenza G. Cattivelli, dal regista Gian Francesco Tiramani che ha sottolineato come la comunicazione abbia un impatto inimmaginabile sulla collettività, quando si parla di donare gli organi e questo sia in positivo come in negativo. L’applauso liberatorio ha ridato pieno respiro anche a chi lo aveva rallentato soprattutto sulle scene finali del film. Diversi amministratori hanno chiesto di presentare “Briciole al cielo” anche presso la loro comunità, ricevendo piena disponibilità dal regista.

È quindi toccato alla dott.ssa Maria Cristina Savi, responsabile dell’ASL piacentina del coordinamento per i prelievi destinati ad essere donati, illustrare il mondo dei trapianti dal punto\ di vista medico e normativo, nonché rispondere alle domande dei presenti circa le modalità per la donazione concreta degli organi post mortem.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy