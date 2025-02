Famiglia Piasinteina ripartita la scuola di dialetto, contiua la rassegna dialettale al teatro President – AUDIO

Famiglia Piasinteina sempre in prima fila per promuovere il nostro dialetto, la nostra cultura. Lo scorso 12 febbraio è ripartita la 28^ edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi, 10 lezioni il mercoledì sera per imparare grammatica, dizione e scrittura alla fine è possibile anche fare un corso di recìtazione. Sabato 22 febbraio alle ore 21 al Teatro President va in scena, per la rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, la Compagnia dialettale Quatar e Quattr’ott con “Impera a sta al mond!!!”, commedia dialettale in tre atti comici di Giorgio Tosi. La regia è di Mauro Groppi.

“Siamo arrivati alla ventottesima edizione – racconta il Presidente della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli – la scuola dialettale Luigi Paraboschi è iniziata nel 1995, poi c’è stata la pausa come sappiamo della pandemia, le lezioni hanno ancora oggi tanti iscritti, siamo a più di 60 una grossa soddisfazione perché vediamo che ci sono tanti giovani, oltre a parecchi stranieri che vogliono affacciarsi attraverso il nostro dialetto anche alla nostra cultura. Si tratta dell’obiettivo di questo progetto”.

Intervista con il Presidente della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli

“Il dialetto nel corso degli anni dell’unità d’Italia è stato messo un po’ nel cassetto per favorire l’unità d’Italia attraverso un’unica lingua l ‘italiano si è trattato quindi di una necessità. Abbiamo quindi dimenticato quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione del territorio, i modi di dire, gli usi, i costumi, attraverso le nostre attività abbiamo visto che esiste passione e curiosità e questo lo vediamo attraverso la presenza delle persone alle nostre innumerevoli iniziative”.

“Oltre alla Rassegna dialettaleal Teatro President che gestiamo e al corso di piacentino, promuoviamo il Premio Valente Faustini dedicato alla poesia e alla prosa in dialetto andremo presto anche nelle scuole a portare la storia di Piacenza e un pò anche di nostro dialetto”.

“Per Iscriversi al corso non è necessario nessun livello di preparazione, si comincia proprio dalle basi, tra l’altro per carità abbiamo anche qualche ripetente ma perché vogliono perfezionarsi equesto è molto bello.Sono dieci lezioni di grammatica, dizione, si impara a scrivere alla finedel percorso è anche possibile iscriversi al corso di recitazione, questo permetterà a chi lo desidera di affacciarsi a questo mondo ci sarà un saggio finale al Teatro President”.

“Attraverso i nostri corsi nel tempo sono nati anche diversi talenti poeti, scrittori e attori. L’ultima nostra commedia dialettale è stata scritta da un allievo della scuola di dialetto Fabrizio Solenghi”.

La Rassegna dialettale la serata di Sabato 22 febbraio

“Sabato 22 febbraio alle ore 21 al Teatro President appuntamento con la nostra rassegna dialettale intitolata a Corrado Sforza Fogliani, In scena la Compagnia dialettale di San Giorgio Piacentino Quatar e Quattr’ott con “Impera a sta al mond!!!”, commedia dialettale in tre atti comici di Giorgio Tosi. La regia è di Mauro Groppi. Un’opportunità per dare valore a tutte le compagnie sia cittadine che della Provincia per ringraziarle per l’impegno e la passione che mettono, anche in quelle che sono delle piccole comunità”.

I Sostegni

La Rassegna teatrale è realizzata grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Banca di Piacenza e con il Patrocinio del Comune di Piacenza. Il corso di Piacentina ha il sostegno di Banca di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Slow Food Piacenza.

Per iscriversi occorre visitare il sito www.famigliapiasinteina.net dove si può scaricare la scheda di iscrizione da inviare via mail a: scuoladialettoluigiparaboschi@gmail.com Per info tel. 333 4398612 dalle 12 alle 19

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19 – Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a Sabato dalle 15 alle 19