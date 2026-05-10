Dramma per una piacentina, forbici dimenticate nell’addome dopo l’operazione: denunciato il medico

Un paio di forbici chirurgiche dimenticate nell’addome dopo un’operazione estetica. È quanto denuncia una donna di 53 anni, originaria di Casandrino ma residente in provincia di Piacenza, che ha scoperto il drammatico errore solo dopo mesi di dolori e sofferenze.

La vicenda risale allo scorso ottobre, quando la donna si era sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica privata di Napoli. Nei mesi successivi avrebbe continuato ad accusare forti dolori e problemi fisici, fino a quando una Tac avrebbe rivelato la presenza dello strumento chirurgico rimasto all’interno del suo corpo.

Dopo la scoperta, la 53enne ha denunciato l’accaduto alla polizia e si è affidata alla Fondazione “Domenico Caliendo” – nata in memoria del bambino morto dopo un trapianto di cuore fallito – oltre che all’avvocato Francesco Petruzzi.

La donna è stata immediatamente ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove si trova in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici.

Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche e ricostruire quanto accaduto durante l’operazione.

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