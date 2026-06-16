Farmacie comunali in sciopero mercoledì 17 giugno, Ugl: “Adesione quasi totale, prima volta nella storia”

“Un’assemblea estremamente partecipata ed una decisione unanime: mercoledì 17 giugno 2026 le farmaciste ed i farmacisti delle Farmacie Comunali di Piacenza scioperano unitariamente senza distinzioni sindacali”. Lo comunica il sindacato UGL in una nota.

LA NOTA DELL’UGL

E’ la prima volta nella storia dell’azienda partecipata del comune di Piacenza che si registrerà un’adesione quasi totale. Due farmaciste sono state già precettate per la 24 ore di via Manfredi. Per UGL Terziario il contratto collettivo nazionale deve essere rinnovato con aumenti in grado di contrastare il processo inflattivo degli ultimi anni. Deve anche essere rinnovato in fretta e prevedere tutti gli aumenti entro la fine del 2027 per beneficiare della tassazione prevista dall’ultima finanziaria.

Ci sono poi le questioni sollevate già da oltre un anno, afferenti la gestione dell’azienda piacentina, che non trovano ancora adeguate risposte e che hanno contribuito sicuramente alla scelta dei professionisti nell’astenersi dal lavoro.

Domattina un piccolo presidio presso la Farmacia di via Manfredi dei lavoratori sarà a disposizione della stampa che invitiamo a presentarsi alle 11:00

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