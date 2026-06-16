Femminicidio, il 18 giugno manifestazione contro Vannacci: “Parole inaccettabili”. Futuro Nazionale replica e organizza un incontro

“Le dichiarazioni di Roberto Vannacci, secondo cui il femminicidio “non esiste” e sarebbe solo un omicidio “come tutti gli altri”, sono gravissime e inaccettabili. Minimizzare o negare la specificità della violenza maschile contro le donne significa cancellare le vittime e indebolire gli strumenti di prevenzione e contrasto che il nostro Paese si è dato in questi anni”.

Con queste parole il Collettivo Femminista R-ESISTO organizza la “Passeggiata Rumorosa” per giovedì 18 Giugno alle 20 con partenza da Piazzale Crociate: “Per alzare la voce, per dire che siamo stanche di avere paura e che la nostra paura venga minimizzata”.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

Chiamare femminicidio l’uccisione di una donna “in quanto donna” non crea gerarchie tra le vite, ma riconosce una matrice culturale e sociale precisa della violenza di genere, individuata da studi, organismi internazionali e istituzioni. La legge che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di femminicidio è frutto di un consenso largo in Parlamento e di una lunga battaglia dei movimenti delle donne, dei centri antiviolenza, dei familiari delle vittime.

In un Paese in cui i femminicidi continuano a rappresentare un’emergenza quotidiana, è irresponsabile da parte di un leader politico usare parole che delegittimano questo impegno e alimentano un clima di ostilità verso il femminismo e verso chi ogni giorno lavora contro la violenza. Per questo, come Conferenza delle Donne Democratiche, esprimiamo la nostra ferma condanna delle affermazioni di Vannacci e chiediamo che vengano respinte con nettezza da tutte le forze politiche democratiche.

Riaffermiamo il nostro impegno per una piena attuazione delle leggi contro la violenza di genere, per il sostegno stabile ai centri antiviolenza e alle case rifugio, per l’educazione al rispetto e alla parità a partire dalle scuole.

La lotta al femminicidio e a ogni forma di violenza sulle donne è una battaglia di civiltà che riguarda l’intera società, non solo le donne.

Conferenza Donne Democratiche Piacenza

Donne Autoconvocate Piacenza

Coordinamento Donne CGIL Piacenza

Centro Antiviolenza Piacenza

ANPI Provinciale.

LA RISPOSTA DEL COMITATO PIACENTINO DI ROBERTO VANNACCI

“Chi scrive era presente alla Costituente a Roma ed ha ascoltato le parole del Generale sul femminicidio di cui si condividono i contenuti”, scrivono i referenti piacentini di Futuro Nazionale.

“Ben lontano dal senso degli articoli scandalistici riferiti dalle testate nazionali il tema del femminicidio è stato affrontato nella sua astrazione di distinzione di genere. Prevedere un reato come quello del femminicidio associato al comune reato di omicidio è ad oggi un “non senso”. E’ noto che la distinzione dei due reati è solo inerente la pena che per il femminicidio è quella dell’ergastolo mentre per l’omicidio è fino a 21 anni. Tuttavia le aggravanti previste per l’omicidio comune portano al medesimo risultato della pena prevista per il femminicidio ossia l’ergastolo. La norma esiste già ed e’ dello stesso contenuto e si discute a confronto del motivo per cui si è resa l’esigenza di introdurre un reato di genere”.

“Purtroppo quanto lamentato da Vannacci trova pronto riscontro. Nessun dialogo, nessun confronto ma solo azioni di protesta per un Paese come il nostro che oggi più di prima necessita di dialogo. Nessuno ha mai riflettuto sui riflessi dei decreti Renzi del 2016 che hanno portato all’eliminazione di reati come l’ingiuria e gli atti osceni in luogo pubblico oltre alle altre figure di reato aventi ad oggetto la morale pubblica. Ad oggi però ci si lamenta sulla mancanza del comune senso di rispetto e del degrado cittadino”.

Come poteva essere diverso se poter insultare il prossimo o mostrare le proprie nudità per fare un esempio su tutti non sono più considerate disdicevoli. Di questi temi vogliamo parlare alla riunione di questo giovedì 18/6 all’Hotel Euro di Piacenza invitando anche quelle associazioni che anziché passeggiare in modo rumoroso si invitano a sedersi in modo composto e dialoga, magari spiegando il senso che i giornali utilizzano come sistema divisivo anziché costruttivo.

L’incontro di giovedì 18 giugno

Appuntamento fissato per il prossimo giovedì 18/06/2026 alle ore 19,30 presso l’Hotel Euro di Via Colombo n. 29/F rivolto a tutta la cittadinanza di Piacenza nonché agli interessati politici al fine di presentare il nostro nuovo Partito Politico.

Sarà l’occasione per fare emergere quanto oggetto dei lavori della Costituente di Roma ed illustre le nostre idee per una Piacenza sempre migliore, sicura ed efficiente anche in proiezione dei prossimi appuntamenti elettorali del prossimo 2027.

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti e a seguire verrà offerto un rinfresco per quanti vorranno partecipare.

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