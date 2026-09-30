Fausto Gaudenzi raggiunge la pensione, per 38 anni in servizio alla questura di Piacenza

30 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Fausto Gaudenzi raggiunge la pensione, per 38 anni in servizio alla questura di Piacenza

Nella mattinata odierna, il Sostituto Commissario Fausto Gaudenzi ha voluto salutare e festeggiare insieme a tutti colleghi della Questura il suo imminente pensionamento previsto domani, primo ottobre 2026.

Nel 1985 ha frequentato il Corso per Allievi Agenti Ausiliari presso la Scuola di Polizia di Trieste e dal 1988, anno in cui viene assegnato alla Questura di Piacenza, ad oggi ha prestato servizio presso diversi uffici, ed in particolare l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la Squadra Mobile, la DIGOS e infine negli ultimi anni come Coordinatore dell’Ufficio di Gabinetto.

Nel voltare pagina verso questo nuovo e meritato capitolo della sua vita, il Sig. Questore e tutti i colleghi hanno voluto ringraziarlo per l’encomiabile contributo offerto alla Questura di Piacenza e a tutta la Polizia di Stato   nel corso della sua lunga e brillante carriera professionale, augurandogli una buona vita. Grazie Fauto da tutti noi!

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover