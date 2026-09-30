Fausto Gaudenzi raggiunge la pensione, per 38 anni in servizio alla questura di Piacenza

Nella mattinata odierna, il Sostituto Commissario Fausto Gaudenzi ha voluto salutare e festeggiare insieme a tutti colleghi della Questura il suo imminente pensionamento previsto domani, primo ottobre 2026.

Nel 1985 ha frequentato il Corso per Allievi Agenti Ausiliari presso la Scuola di Polizia di Trieste e dal 1988, anno in cui viene assegnato alla Questura di Piacenza, ad oggi ha prestato servizio presso diversi uffici, ed in particolare l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la Squadra Mobile, la DIGOS e infine negli ultimi anni come Coordinatore dell’Ufficio di Gabinetto.

Nel voltare pagina verso questo nuovo e meritato capitolo della sua vita, il Sig. Questore e tutti i colleghi hanno voluto ringraziarlo per l’encomiabile contributo offerto alla Questura di Piacenza e a tutta la Polizia di Stato nel corso della sua lunga e brillante carriera professionale, augurandogli una buona vita. Grazie Fauto da tutti noi!