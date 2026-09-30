Torna il Mercato Europeo dal 2 al 4 ottobre, 135 stand e proposte per tutti i gusti. Una nuova tecnologia permetterà di “contare” i visitatori – AUDIO

Tre giorni all’insegna dei sapori, dell’artigianato e delle tradizioni internazionali. Dal 2 al 4 ottobre torna a Piacenza il Mercato Europeo, giunto alla sua XXI edizione, con un lungo fine settimana dedicato alle specialità e ai prodotti provenienti da diversi Paesi.

La manifestazione animerà il Pubblico Passeggio dalle 9 alle 24, trasformandolo in un grande mercato a cielo aperto. Tra gli stand sarà possibile scoprire proposte gastronomiche, prodotti tipici, curiosità e articoli di artigianato, in un viaggio tra culture e tradizioni differenti.

Il Mercato Europeo si conferma così un appuntamento dedicato non soltanto allo shopping, ma anche all’incontro tra sapori e culture, secondo lo slogan scelto per questa edizione: “Tanti volti per un unico mercato!”.

A completare il programma ci sarà anche la musica. Domenica 4 ottobre alle ore 21, in chiusura della manifestazione, Piazza Cavalli ospiterà il concerto del Placentia Gospel Choir, che accompagnerà con la propria esibizione la serata conclusiva dell’evento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e Verso Piacenza 2033. Nella locandina figurano inoltre, tra gli altri, Confcommercio Piacenza e FIVA, insieme agli altri soggetti che collaborano e sostengono la manifestazione.

Per tre giornate, dunque, il centro di Piacenza diventerà punto d’incontro tra prodotti, gastronomia e tradizioni provenienti da differenti realtà europee e internazionali, con apertura continuata del mercato dalle 9 fino a mezzanotte.

Inoltre, importante novità. Quest’anno, grazie a una innovativa tecnologia, ovvero la Piattaforma Regionale Confcommercio “Data Analytics”, sarà possibile conoscere con estrema precisione il numero dei visitatori che hanno partecipato al Mercato Europeo. Non solo il numero, ma anche la provenienza: un modo per capire quanto l’evento sia in grado di attirare persone da fuori provincia.

“Piacenza è pianta stabile sia per gli operatori sia per la nostra location del Pubblico Passeggio che è ambita tantissimo a livello nazionale: se il tempo sarà clemente come sembra faremo una super fiera. Gli stand sono 135, il dato positivo è che non sono mai calati in vent’anni quindi vuol dire che il nostro mercato funziona e ha una buona richiesta”, commenta Adriano Anselmi, presidente di FIVA Unione Commercianti.

“Un’espressione anche di marketing territoriale importante perché dai numeri che registriamo non solo i piacentini aspettano questo evento ma anche i cittadini delle province limitrofe. E’ un’occasione anche per il commercio fisso perché tutte queste persone sicuramente, oltre alla visita al mercato, approfittano per fare un giro in città”, spiega Raffaele Chiappa, presidente di Unione Commercianti.

“Il Pubblico Passeggio sarà abbracciato da migliaia di visitatori che avranno la possibilità di visitare il mondo restando a Piacenza. Ringrazio Confcommercio e FIVA per aver organizzato questo evento. Hanno cura anche nel mettere insieme le varie realtà del territorio perché ci sarà una forte collaborazione anche con l’evento in programma domenica sera in Piazza Cavalli, cioè il ventennale del Placentia Gospel Choir che chiuderà questa questa tre giorni con un bellissimo concerto”, commenta Simone Fornasari, assessore al Commercio e al Marketing Territoriale.