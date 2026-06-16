Triathlon – Demicheli riporta a Piacenza il titolo italiano dei vigili del fuoco

Piacenza torna protagonista nel triathlon nazionale dei Vigili del Fuoco grazie alla straordinaria prestazione di Marco Demicheli, che conquista il titolo italiano di categoria e il secondo posto assoluto nel Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Triathlon.

La competizione si è svolta sabato 13 giugno nell’ambito dello storico Triathlon Olimpico di Bardolino, sulle rive del Lago di Garda, una delle manifestazioni più prestigiose del panorama nazionale, che ha visto al via quasi 1.000 atleti.

I partecipanti si sono confrontati sulla classica distanza olimpica: 1.500 metri di nuoto nelle acque del lago, 40 chilometri di ciclismo su un percorso tecnico e impegnativo nei dintorni di Bardolino e 10 chilometri di corsa lungo il lungolago e nel centro storico della cittadina veronese.

All’interno dell’evento si è disputato anche il Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco. A rappresentare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza sono stati Marco Demicheli, Marco Terzi e Marco Porcari.

La gara ha regalato grandi soddisfazioni alla delegazione piacentina. Marco Demicheli ha infatti ottenuto un eccellente risultato, classificandosi secondo assoluto tra i Vigili del Fuoco in gara e conquistando il titolo italiano di categoria, riportando così a Piacenza un importante riconoscimento tricolore dopo diversi anni.

Un risultato che premia l’impegno, la preparazione e la passione per lo sport degli atleti del Comando di Piacenza, confermando ancora una volta i valori di dedizione, sacrificio e spirito di squadra che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia in servizio sia nelle competizioni sportive.

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