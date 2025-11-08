Ricoverato per ferite da taglio, la polizia va in ospedale per indagare e trova il fratello ricercato: 60enne arrestato

In ospedale per alcune ferite da arma da taglio. Mentre la polizia indaga su quanto accaduto scopre che il fratello dovrebbe trovarsi in carcere. Una nottata tutta da approfondire per la questura di Piacenza che ora sta cercando di fare luce sull’episodio.
Per ora, le Volanti hanno tratto in arresto il fratello dell’uomo ferito. Si tratta di un cittadino marocchino 60enne, destinatario di cattura per una condanna definitiva per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Piacenza negli scorsi anni.
Come detto, il soggetto è stato identificato dalla polizia in ospedale, mentre assisteva il fratello che era stato trasportato presso il nosocomio per delle ferite da arma da taglio al braccio.
Proseguono le indagini per capire le origini delle lesioni, che non si esclude possano essere auto inferte. L’arrestato è stato tradotto presso la locale casa circondariale.