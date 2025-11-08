Delegazione piacentina al Villaggio di Coldiretti: “Difendere imprese e cittadini con controlli più efficaci alle frontiere”

Seconda giornata intensa al Villaggio Coldiretti di Bologna. La delegazione piacentina – 1200 in totale i partecipanti attesi nei tre giorni – ha preso parte all’incontro con i vertici Coldiretti e i massimi rappresentanti delle istituzioni, un confronto partecipatissimo che ha messo in luce l’importanza di difendere imprese agricole e cittadini con controlli più efficaci alle frontiere e regole di reciprocità nei commerci internazionali.
Grande successo anche per i laboratori di Donne Coldiretti Piacenza, dove i bambini hanno ricevuto in dono le bombe di semi di grano, pomodoro e zucca: tre filiere simbolo del nostro territorio.
Il Villaggio si conferma palcoscenico prestigioso per raccontare il valore dell’agricoltura piacentina e dell’agroalimentare italiano.