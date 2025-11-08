Delegazione piacentina al Villaggio di Coldiretti: “Difendere imprese e cittadini con controlli più efficaci alle frontiere”

Seconda giornata intensa al Villaggio Coldiretti di Bologna. La delegazione piacentina – 1200 in totale i partecipanti attesi nei tre giorni – ha preso parte all’incontro con i vertici Coldiretti e i massimi rappresentanti delle istituzioni, un confronto partecipatissimo che ha messo in luce l’importanza di difendere imprese agricole e cittadini con controlli più efficaci alle frontiere e regole di reciprocità nei commerci internazionali.

Grande successo anche per i laboratori di Donne Coldiretti Piacenza, dove i bambini hanno ricevuto in dono le bombe di semi di grano, pomodoro e zucca: tre filiere simbolo del nostro territorio.

Il Villaggio si conferma palcoscenico prestigioso per raccontare il valore dell’agricoltura piacentina e dell’agroalimentare italiano.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy