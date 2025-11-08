Il ringraziamento ai 77 volontari del Festival del pensare contemporaneo, la cerimonia al Farnese

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 7 novembre, nel salone Pierluigi di Palazzo Farnese, la cerimonia di ringraziamento dei 77 volontari della terza edizione del Festival del pensare contemporaneo, svoltasi a Piacenza nel settembre scorso.

Ad accogliere e premiare i volontari – ragazzi e ragazze, uomini e donne – che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, svolgendo mansioni legate alla logistica, alla cura e gestione delle sale e alle attività di comunicazione, sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi, il vicesindaco Matteo Bongiorni.

L’assessore alla Cultura Christian Fiazza e la direttrice di produzione Renza Malchiodi. Erano presenti anche i redattori dei giornali dell’Istituto Romagnosi – Casali “Il Calimero” e dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola “Carpe Diem”, che hanno documentato la manifestazione con foto e contributi video.

A tutti i volontari le autorità presenti hanno rivolto un grande e fortissimo “grazie” per l’impegno generoso e insieme qualificato che ha contribuito a rendere agile e funzionante la macchina organizzativa e per l’inestimabile contributo di gentilezza, sorrisi e autenticità che ha fatto sentire i visitatori del Festival davvero a casa.

