Fermato nella notte con droga e coltello a serramanico, nei guai un 22enne

Durante un controllo stradale verso Muradello, i carabinieri hanno sequestrato hashish e un’arma da taglio. Per il giovane automobilista piacentino sono scattati la denuncia, la segnalazione in Prefettura e il ritiro immediato della patente.

Controlli notturni dei carabinieri sulle strade della provincia. Nella nottata di oggi, 25 febbraio, i militari della Stazione di Pontenure hanno fermato e controllato un’autovettura in transito lungo la Strada per Muradello. Alla guida del veicolo si trovava un ragazzo di 22 anni, residente a Piacenza.

L’atteggiamento del giovane durante le procedure di identificazione ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. A seguito della perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish, di ulteriori grammi della medesima sostanza e di un coltello a serramanico dotato di una lama di quasi 8 centimetri.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro dai militari operanti. Per il giovane automobilista è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il porto abusivo dell’arma da taglio. Inoltre, il 22enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Contestualmente alle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

