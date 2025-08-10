Il Piacenza ne fa tre alla Bobbiese nel secondo test precampionato. Franzini: “Stiamo lavorando molto”

Seconda vittoria consecutiva in amichevole per il Piacenza che batte 3-0 la Bobbiese. Nel primo tempo apre le marcature il calcio di rigore di Taugourdeau per fallo su Ciuffo, nella ripresa raddoppio di Bertin con una bella azione personale e 3-0 finale di Trombetta.

Piacenza: Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Mustacchio, Pino, Garnero. All.: Franzini. Sono entrati: Akamin, Cabri, Campagna, Giardino, Lucino, Pizzi, Ribero, Sollini, Trombetta M., Trombetta N.

Bobbiese: Ansaldi, Cloralio, Metti, Bongiorni, Balbo, Compaore, Biolchi, Koci, Scabini, Imprezzabile, Guglielmetti. All.: Bongiorni. Sono entrati: Di Maio, Borsatti, Blanco, Curti, Tessera, Granata, Gambazza, Velardi, Colej.

Le parole di Franzini

“Oggi abbiamo incontrato una squadra che ha giocato con aggressività e ci ha creato qualche problema. Sicuramente siamo stati un po’ meno brillanti rispetto all’ultima partita disputata, ma ce lo aspettavamo alla luce della grande mole di lavoro svolto in settimana”.

Ludovico Pizzi è biancorosso

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare che Ludovico Pizzi, terzino sinistro classe 2008 cresciuto nel Settore Giovanile, ha sottoscritto il suo primo contratto in Prima Squadra che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.



