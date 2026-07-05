Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone dal 10 al 19 luglio

5 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone
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Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone dal 10 al 19 luglio. Due fine settimana di allegria dedicati alle specialità tipiche piacentine e le danze.

Con il programma si parte venerdì 10 luglio con DJ Paiz, mentre sabato si balla con Rossella Ferrari e i Casanova e domenica con Pietro Galassi.

La Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone ritorna poi dal 17 al 19 luglio con: Manuel Show al venerdì, poi sabato e domenica spazio a I Rodigini e Marco e il Clan.  Ingresso a offerta.

Raccolta fondi

La serata del 17 luglio, prevede la raccolta fondi a favore della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore.

Il programma

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