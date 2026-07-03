Il Piacenza pesca ancora dalla Serie C: a centrocampo c’è Lorenzo Panaioli

3 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Lorenzo Panaioli
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Nuovo arrivo in casa Piacenza: alla corte di Franzini approda Lorenzo Panaioli, classe 1999, reduce da una stagione in Serie C con la maglia del Livorno, con cui ha collezionato 25 presenze. Si tratta di un profilo di spessore: Panaioli è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire più ruoli in mediana. Nel corso della carriera è stato impiegato anche da trequartista e da esterno.

Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, nel 2017 è stato aggregato anche alla prima squadra in Serie B. Successivamente ha vestito la maglia della Sambenedettese in Serie C, prima di intraprendere un percorso in Serie D con Cynthialbalonga, Vastese, Gladiator 1924, Riccione, Tivoli e Foligno. Nella scorsa stagione è tornato tra i professionisti con il Livorno, disputando il campionato di Serie C.

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Lorenzo Panaioli. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale.

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