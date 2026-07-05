Festa della Pizza 2026 a Gazzola sabato 11 luglio. Si potranno gustare pizze a 5 Euro cotte contemporaneamente in 7 forni a legna. Inoltre spazio alla musica, dalle ore 22: “0382 Band”, After party e DJ Set con Simone Polini.
La Festa Della Pizza 2026 si tiene al Campo sportivo di Gazzola.
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.