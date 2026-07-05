Festa della Pizza 2026 a Gazzola sabato 11 luglio

5 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Festa della Pizza 2026 a Gazzola
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Festa della Pizza 2026 a Gazzola sabato 11 luglio. Si potranno gustare pizze a 5 Euro cotte contemporaneamente in 7 forni a legna. Inoltre spazio alla musica, dalle ore 22: “0382 Band”, After party e DJ Set con Simone Polini.

La Festa Della Pizza 2026 si tiene al Campo sportivo di Gazzola.

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