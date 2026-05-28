Operai trovano “strani” involucri nascosti lungo i binari, all’interno due chili di droga: indagini in corso

Tre soggetti denunciati e quasi 2 chili di stupefacenti sequestrati: sono questi i risultati delle recenti attività di indagine della Polizia Ferroviaria di Piacenza, per diversi reati commessi tra il 28 febbraio e il 20 maggio scorsi.

L’intenso lavoro di investigazione ha visto la Polfer impegnata nel rintraccio di presunti autori di furti e rapine a bordo di treni, con l’ausilio delle videocamere di sorveglianza per risalirne all’identità, oltre che nel contrasto allo spaccio di sostanze illecite.

Furti

È stato denunciato per furto aggravato l’uomo che lo scorso 28 febbraio si è appropriato illecitamente di uno zaino a bordo di un convoglio regionale nella tratta Bologna-Piacenza, in prossimità della stazione di Cadeo (PC). Grazie alla collaborazione con il Comando Stazione dei Carabinieri di Voghera, che hanno raccolto la denuncia della vittima, la Polizia Ferroviaria di Piacenza ha passato in rassegna le riprese delle videocamere sul treno, individuando il reo prelevare dalla cappelliera il bagaglio dell’ignaro viaggiatore, per poi scendere a Cadeo e darsi alla fuga. Gli accertamenti in banca dati hanno consentito agli Agenti di identificare il presunto colpevole, un 28enne algerino già noto per reati analoghi, spesso realizzati in ambito ferroviario.

Agivano in coppia invece i due nordafricani di 28 e 20 anni che il 7 aprile hanno rubato lo zaino di un turista su un Regionale diretto a Milano Centrale da Bologna. All’altezza della stazione piacentina, secondo quanto ricostruito dalla Polfer grazie alle immagini di sorveglianza, i due malviventi avrebbero lavorato in sinergia: il primo distraendo la vittima e il secondo recuperando la refurtiva, guadagnando in seguito l’uscita dal treno appena fermatosi. Entrambi gli identikit sono stati analizzati dagli operatori di Polizia, risalendo ai profili di due algerini irregolari sul Territorio Nazionale e gravati da diversi precedenti contro il patrimonio: gli uomini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Rapine

Il 22 aprile scorso, un passeggero a bordo di un convoglio regionale, linea Piacenza-Ancona, è stato rapinato da un giovane straniero. Secondo quanto testimoniato dall’aggredito alla pattuglia di Polizia Ferroviaria immediatamente accorsa sul posto, mentre il treno era fermo nello scalo emiliano in attesa della partenza, un ragazzo ha preso posto nelle sue vicinanze. Dopo pochi istanti, lo stesso lo ha raggiunto e assalito, strappandogli una collana, per poi allontanarsi all’interno della stazione. Anche in questo caso, le riprese degli impianti di sorveglianza si sono rivelate fondamentali al suo riconoscimento: i tratti fisionomici hanno infatti trovato corrispondenza in un 22enne nato in Algeria, irregolare e pregiudicato per i reati di rapina, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Per lui è scattata la denuncia per rapina aggravata.

Droga sequestrata

Grazie a una segnalazione pervenuta il 20 maggio da una squadra di operatori RFI di servizio lungo la linea Alta Velocità Milano-Roma, la Polfer ha individuato e recuperato alcuni involucri sospetti, in seguito ad esami di laboratorio risultati contenere circa 1,5 chili di hashish e 340 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente, che era nascosta sotto la copertura di alcuni cunicoli passacavi laterali ai binari, è stata notata durante le attività di manutenzione dai tecnici ferroviari, che hanno immediatamente contattato le Forze dell’Ordine. Gli involucri e tutto il loro contenuto sono stati sottoposti a sequestro.

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