Festa del Cuore a Roveleto di Cadeo dal 31 luglio al 2 agosto. Venerdì: Radio Sound Quiz Show

Tre giorni di musica, spettacoli e solidarietà a Roveleto di Cadeo con la Festa del Cuore. Dal 31 luglio al 2 agosto il Piazzale delle Feste ospita serate che uniscono intrattenimento, buona cucina e iniziative benefiche.
Il programma prenderà il via venerdì 31 luglio con il ritorno del Radio Sound Quiz Show, una serata speciale all’insegna di giochi, musica e balli, durante la quale sarà messa in palio anche una vacanza per quattro persone.
Sabato 1° agosto spazio alla musica con il DJ Time di Giuly DJ, mentre domenica 2 agosto la chiusura sarà affidata agli I-Doll, con un concerto dedicato ai grandi successi rock degli anni ’70 e ’80.
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli stand gastronomici e grazie all’evento si raccoglieranno fondi per il Centro socio-riabilitativo diurno “Casa delle bolle”.