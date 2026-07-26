Festa del Cuore a Roveleto di Cadeo dal 31 luglio al 2 agosto. Venerdì: Radio Sound Quiz Show

26 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Festa del Cuore a Roveleto dal 31 luglio al 2 agost
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Tre giorni di musica, spettacoli e solidarietà a Roveleto di Cadeo con la Festa del Cuore. Dal 31 luglio al 2 agosto il Piazzale delle Feste ospita serate che uniscono intrattenimento, buona cucina e iniziative benefiche.

Il programma prenderà il via venerdì 31 luglio con il ritorno del Radio Sound Quiz Show, una serata speciale all’insegna di giochi, musica e balli, durante la quale sarà messa in palio anche una vacanza per quattro persone.

Sabato 1° agosto spazio alla musica con il DJ Time di Giuly DJ, mentre domenica 2 agosto la chiusura sarà affidata agli I-Doll, con un concerto dedicato ai grandi successi rock degli anni ’70 e ’80.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli stand gastronomici e grazie all’evento si raccoglieranno fondi per il Centro socio-riabilitativo diurno “Casa delle bolle”. 

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