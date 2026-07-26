Festa del Pinolo 2026 a Bobbio l’1 e 2 agosto: tradizione, gusto e musica

Tradizione e gusto si fondono a Bobbio con la Festa del Pinolo 2026. L’1 e 2 agosto, in piazza 25 Aprile, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bobbiese, organizzato dalla Pro Loco di Bobbio “Quelli che Pontano”.
Per due serate saranno protagonisti gli stand gastronomici, tra le varie proposte spiccano i pinoli al sugo di funghi, i maccheroni, gli spiedini, gli hamburger, i formaggi alla piastra, accompagnati da vino e birra.
La manifestazione ha inoltre uno spazio importante con la musica dal vivo. Sabato 1° agosto il pubblico potrà rivivere le atmosfere degli anni ’90 con i Mighty Nineties, mentre domenica 2 agosto salirà sul palco la nota Orchestra Daniele Cordani.
L’ingresso alla manifestazione è libero.