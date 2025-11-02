Serie B – Prima sconfitta casalinga per Piacenza: passo falso dei Lupi contro Piazza Armerina 

Un’Assigeco sottotono si arrende tra le mura di casa alla superiore energia di un’ottima Siaz Basket Piazza Armerina. La formazione ospite conduce per più di tre quarti di match, surclassando Piacenza a rimbalzo ed evidenziando qualche problema difensivo della compagine biancorossoblu. La vittoria della Siaz arriva dopo una partita di grande intensità, mentre Piacenza disputa un’altra prestazione difficile nelle due metacampo. Cinque uomini in doppia cifra per l’Assigeco, ma le sontuose percentuali dal campo dei siciliani valgono la terza sconfitta stagionale per i padroni di casa, chiamati a rialzare la china la prossima settimana nella trasferta contro la Fulgor Fidenza.

Le parole di coach Manzo

“Questa è stata una settimana difficile, dopo la grande vittoria a Capo d’Orlando abbiamo avuto un brutto scivolone a Montecatini e stasera mi aspettavo una reazione diversa. Abbiamo provato a rientrare nelle difficoltà, ma poi abbiamo continuato a fare fatica. Loro hanno preso tanti rimbalzi d’attacco che non ci hanno permesso di giocare in transizione, l’assenza di Pirani si è fatta sentire, ma dobbiamo dare il giusto merito a Piazza Armerina. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare in palestra, non ci sono altre soluzioni”.

UCC Assigeco Piacenza – Siaz Basket Piazza Armerina 82 – 92

(24-26; 20-29; 16-21; 22-16)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 12 (4/9, 0/4), Andrea Mazzucchelli 13 (2/4, 1/6), Giovanni Poggi 12 (3/4, 2/3), Massimiliano Ferraro 4 (0/1, 1/6), Dalton Pepper 10 (3/7, 1/5), Leonardo Valesin 15 (0/1, 3/4), Martino Criconia 8 (0/0, 1/3), Joaquin Sarmiento 0 (0/1, 0/0), Kuot Yak Deng Kuot 8 (3/3, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE. Allenatore: Humberto Manzo (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Siaz Basket Piazza Armerina: Davide Meluzzi 16 (4/7, 2/4), Angelo Luzza 4 (2/4, 0/0), Nicola Markovic 10 (1/3, 2/4), Janko Cepic 26 (9/15, 0/2), Simeon Lepichev 7 (3/6, 0/1), Gian Paolo Almansi 9 (0/1, 3/6), Ezio Gallizzi 8 (2/2, 1/2), Bozidar Labovic 0 (0/0, 0/1), Andrea Colussa 12 (1/1, 2/6), Paolo Rotondo NE. Allenatore: Vincenzo Patrizio (assistente: Carlo Dirella)

