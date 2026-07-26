Strà in Festa dal 31 luglio al 2 agosto in Alta Val Tidone. Ogni sera saranno protagonisti gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare specialità della cucina piacentina e della Val Tidone: dai pisarei e fasò ai tortelli, dai tagliolini al tartufo nero di Pecorara alle grigliate, senza dimenticare batarò, la celebre tagliata, salumi DOP e vini del territorio.
Ricco anche il programma musicale. Venerdì 31 luglio saliranno sul palco gli Hard Lemon, seguiti dal DJ Polini. Sabato 1° agosto spazio al ballo con l’Orchestra Monti, mentre domenica 2 agosto la manifestazione si concluderà con la serata danzante animata dall’Orchestra Athos Bassissi.
L’evento è organizzato dalla Pro loco Strà Trevozzo.