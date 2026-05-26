Parentesi di maltempo mercoledì 27 maggio, temporali in arrivo anche sul Piacentino

26 Maggio 2026 Redazione FG Attualità
Allerta Meteo Gialla per temporali per il 2 agosto

Allerta GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di mercoledì 27 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

I temporali saranno più probabili ad iniziare dalle ore pomeridiane sui rilievi, per poi estendersi anche alle pianure, ed interessare particolarmente la fascia costiera in serata.

Le precipitazioni previste potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore.

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