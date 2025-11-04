Festa del Torrone 2025 a Cremona da sabato 8 a domenica 16 Novembre. Anche quest’anno è prevista un’edizione strepitosa che porterà tra le vie del centro storico della città tante novità ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di Torrone, il Torrone d’Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e l’atteso Spettacolo Finale che da sempre accompagnano la festa.
L’inaugurazione è in programma sabato 8 novembre alle ore 10.30 al Palatorrone, in Piazza Roma alla presenza delle istituzioni, degli sponsor, dei giornalisti e di tutti i visitatori. Previsto, nel momento inaugurale, il taglio del nastro della Festa del Torrone 2025.
