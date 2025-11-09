Volley, Serie B – Secondo tie break consecutivo a segno per la Canottieri Ongina: piegata Soliera (3-2)

Secondo tie break consecutivo con il sorriso per la Canottieri Ongina, che dopo il 3-2 di Sassuolo concede il bis anche davanti al pubblico amico di Monticelli, in festa per la seconda volta su due in questo avvio di stagione in serie B maschile (girone B). Questa volta, la squadra di Gabriele Bruni ha messo in atto una bella rimonta, recuperando da 2-0 sotto (doppio 20-25 a favore dei modenesi) e ribaltando la situazione, prima portando con decisione e carattere la contesa al quinto set, infine vinto con il minimo scarto (15-13).
Undici muri e un buon 48% di positività in attacco alcuni dei migliori dati gialloneri, anche se poi il numero di errori è stato spartiacque: dopo i 20 equamente suddivisi in casa monticellese nei primi due set, averli ridotti nella seconda parte dell’incontro ha dato una mano alla rimonta. Top scorer, l’opposto della Canottieri Ongina Paolo Battaglia (21 punti), seguito a ruota dagli schiacciatori Elio Cormio (20) e Alex Reyes (19).
CANOTTIERI ONGINA-TECNOARMET SOLIERA 3-2
(20-25, 20-25, 25-21, 25-17, 15-13)
CANOTTIERI ONGINA: Mandoloni 5, Reyes 19, Cucchi 4, Battaglia 21, Cormio 20, Morchio 12, Rosati (L), Boschi, Ruggeri 1, Paratici, Imokhai 3. N.e.: Mari, Sala (L), Stanchina. All.: Bruni
TECNOARMET SOLIERA: Brizzi 12, Battilani 5, Benincasa 19, Bertoli 18, Viola 9, Bellei 1, Cavazza (L), Ferrari, Motta, Pramarzoni 1, Petratti. N.e.: Bevilacqua, Garaouy, Angiolini. All.: Malservisi