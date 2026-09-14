Quest’anno Emporio Solidale Piacenza ha scelto di festeggiare con la città la fine dell’estate, proponendo un’intera giornata dedicata alle famiglie, con laboratori, spettacoli e tanto altro, in programma sabato 20 settembre per l’intera giornata, dalle 10 alle 18, all’Emporio Solidale in via Primo Maggio 62.

Festa di Fine Estate il 20 settembre all’Emporio Solidale Piacenza

Alle 10 gli amici Pappa e Pero intratterranno i bambini con un “Laboratorio da passeggio”, mentre alle ore 11.30 ci sarà un divertente spettacolo per bambini, a cura delle volontarie di Emporio.

Nel pomeriggio, alle ore 14 si terrà il Pokemon Fest e giochi di ruolo, organizzati dal negozio Magic Planet, per intrattenere bambini e ragazzi, mentre dalle 15.30 verrà aperta la postazione di letture ad alta voce per bambini da 0 anni in su.

Alle ore 17 ci sarà un altro spettacolo per bambini, sempre a cura delle volontarie di Emporio e, per concludere la giornata, alle ore 18 gli amici dell’associazione Disbifolk intratterranno grandi e piccini con danze dal mondo.

In occasione della giornata, sarà possibile anche pranzare insieme in Emporio, portando il pranzo al sacco e fermandosi nelle postazioni allestite e, inoltre, sarà disponibile un piccolo punto ristoro.

L’evento vede la collaborazione del Centro per le Famiglie di Piacenza, dell’Associazione Le Valigie, dell’Associazione Disbifolk, del negozio Magic Planet e del Panificio Devoti di Carpaneto P.no.

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