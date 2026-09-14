Vintage con musica e buffet per conoscere La Ricerca il 19 settembre

14 Settembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Vintage con musica e buffet per conoscere La Ricerca il 19 settembre

Sabato 19 settembre mercatino vintage, musica, buffet con “un sorso di solidarietà” nel suggestivo giardino-chiostro di Fondazione La Ricerca. Invitati: tutti. O quantomeno chi voglia conoscere più da vicino questa realtà che da quasi mezzo secolo opera al fianco delle persone in difficoltà, a partire dai giovani e dalle famiglie. 

L’occasione è offerta dalla festa “Un sorso di solidarietà” dedicata agli oltre cento volontari impegnati nei vari ambiti di questa realtà fondata da don Giorgio Bosini: nei servizi educativi, nei laboratori di arte e cultura, nei gruppi di auto-mutuo-aiuto, nelle comunità terapeutiche e di accoglienza che La Ricerca gestisce sul territorio e in sede, al centralino-reception, e nei servizi di manutenzione e cura del verde.

“Una festa – sottolinea la referente Elisa Vezzulli – dedicata ai nostri volontari e a chi ancora non ci conosce ma vorrebbe farlo. Sarà una mattinata piena di energia: attività da fare insieme, buffet colorato, musica dal vivo dei nostri volontari, un mercatino vintage e una piccola sorpresa finale”. Una sola richiesta: “Porta con te almeno una persona: un amico, un collega, qualcuno che potrebbe essere interessato al volontariato, che non ci conosce ancora, che vuole sapere di più…o che abbia semplicemente voglia di partecipare”. S’inizia alle 10, Stradone Farnese 96.

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