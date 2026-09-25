Festival del Pensare Contemporaneo, gli appuntamenti di oggi venerdì 25 settembre e le dirette streaming: dal matematico Marcus du Sautoy a Serena Dandini

Entra nel vivo oggi, venerdì 25 settembre, il Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Una giornata che dalle 15.30 accompagnerà il pubblico fino a oltre la mezzanotte, attraversando alcuni dei temi centrali del nostro tempo: il futuro del lavoro e dell’Europa, il rapporto con l’intelligenza artificiale, le nuove generazioni, la creatività, la letteratura e il ruolo delle donne nella storia della Repubblica.

di seguito trovate l’elenco degli eventi di oggi, venerdì 25 settembre, che saranno disponibili in diretta streaming sul canale YouTube del Festival del pensare contemporaneo, all’indirizzo: https://www.youtube.com/@ FestivalPensareContemporaneo

EVENTI IN DIRETTA STREAMING | VENERDì 25 SETTEMBRE

15.30–16.45 – L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’EUROPA — Oltre i bisogni, la cultura di un continente. Con Nicolas Ballario, Linda Di Pietro, Florence Noiville, Alessandro Fusacchia, Davide Sofia.

17.00–18.15 – PARLEREMO CON GLI ANIMALI? — Il traduttore universale tra umani e la comunicazione con altre specie. Con Alessandro Fusacchia, Vincenzo Latronico, Giovanni Petri, Greta Rosa.

17.00–18.30 – GIOVENTÙ BRUCIATA. DAGLI ADULTI. Con Fabrizio Barca, Carmelo Traina, Carlo Notarpietro, Sara Paolella, Sveva De Maria, Gea Scancarello.

17.00–18.15 – NESSUNO CREA DA SOLO — Cinema, arte e il mestiere di fare insieme. Con Carlo Cresto-Dina, Enric Puig Punyet.

19.00–20.15 – OGNI RICORDO UN FIORE — L’universo letterario di Luigi Lo Cascio. Con Luigi Lo Cascio, Giorgiomaria Cornelio.

21.00–22.15 – PAURA NON ABBIAMO – Le donne che hanno attraversato la Repubblica. Con Serena Dandini, Maura Gancitano.

IL PROGRAMMA

Il pomeriggio si apre alle 15.30 con tre appuntamenti in contemporanea. All’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, fino alle 17.15, è in programma I colori della vita di Blessing, “canto a due voci” inserito nel percorso dedicato alla salute mentale.

Alla Sala Convegni di Confindustria Piacenza, dalle 15.30 alle 16.45, spazio invece a Quanto siamo sicuri al lavoro?, incontro dedicato alla cultura della prevenzione oltre il semplice adempimento, con Giacomo Di Furia e Davide Scotti.

Sempre alle 15.30, alla Sala dei Teatini, il Festival guarda al futuro del continente con L’insostenibile leggerezza dell’Europa. Oltre i bisogni, la cultura di un continente. Ne discutono Nicolas Ballario, Linda Di Pietro, Florence Noiville, Alessandro Fusacchia e Davide Sofia.

Alle 17 il programma si allarga ulteriormente. Alla Sala dei Teatini Parleremo con gli animali? affronta la possibilità di un “traduttore universale” tra esseri umani e altre specie, con Alessandro Fusacchia, Vincenzo Latronico, Giovanni Petri e Greta Rosa.

A XNL Piacenza, dalle 17 alle 18.30, l’attenzione si sposta invece sulle nuove generazioni con Gioventù bruciata. Dagli adulti.. A confrontarsi sono Fabrizio Barca, Carmelo Traina, Carlo Notarpietro, Sara Paolella, Sveva De Maria e Gea Scancarello.

Arte e creazione collettiva sono al centro dell’appuntamento delle 17 a Palazzo Gotico, dove Carlo Cresto-Dina ed Enric Puig Punyet dialogano in Nessuno crea da solo. Cinema, arte e il mestiere di fare insieme.

Dalle 18.30 si apre un nuovo blocco di incontri. Al Teatro Gioia, Non si lavora più come una volta prova a interrogare le trasformazioni delle professioni e dei modi di lavorare, con Francesco Frugiuele, Filippo Lubrano, Alessandra Todisco e Stefania Zolotti.

Al Laboratorio Aperto Piacenza – Ex Carmine, sempre alle 18.30, uno dei temi più urgenti del contemporaneo: Come non diventare noi i robot. Scienza, potere e nuove relazioni nell’era delle macchine intelligenti. Protagoniste Barbara Gallavotti, Donatella Sciuto e Silvia Bencivelli, chiamate a riflettere sul rapporto tra persone, tecnologia e intelligenza artificiale.

Alla stessa ora, a Palazzo Rota Pisaroni, Coltivare l’altrove porta Paolo Bosca a ragionare dell’utopia come gesto concreto, tra campi, vigne e comunità. L’appuntamento risulta sold out sul programma ufficiale del Festival.

Alle 19, Palazzo Gotico ospita invece Ogni ricordo un fiore, viaggio nell’universo letterario di Luigi Lo Cascio, in dialogo con Giorgiomaria Cornelio.

La serata riparte alle 21 con tre incontri contemporanei. Al Laboratorio Aperto Piacenza – Ex Carmine il matematico britannico Marcus du Sautoy, insieme a Silvia Bencivelli, è protagonista di La matematica è creatività. Come i numeri danno forma al mondo.

Al Teatro dei Filodrammatici, Matteo Caccia, Vincenzo Latronico e Sabina Minardi si confrontano invece in Abitare l’altrove. Sogni bucolici e realtà cittadine, una riflessione sul rapporto tra il desiderio di una vita diversa e la dimensione urbana.

In Piazza Cavalli, sempre alle 21, Serena Dandini e Maura Gancitano portano sul palco Paura non abbiamo. Le donne che hanno attraversato la Repubblica, un incontro dedicato alle figure femminili e alle loro storie nel percorso dell’Italia repubblicana.

La giornata non finisce qui. Alle 23, al Teatro Gioia, torna A cavallo di mezzanotte, il format notturno del Festival. Il tema scelto per questa sera è Custodire l’originalità al tempo dell’IA: a discuterne saranno Alessandro Fusacchia, Andrea Colamedici e don Andrea Ciucci. L’ingresso è su prenotazione.

Una seconda giornata, dunque, che restituisce pienamente la natura del Festival del Pensare Contemporaneo: discipline e linguaggi differenti chiamati a incontrarsi per leggere un presente nel quale tecnologia, cultura, lavoro, relazioni e società cambiano sempre più rapidamente. Dalle domande sull’intelligenza artificiale a quelle sull’Europa, dalla condizione delle nuove generazioni fino alla creatività e alla memoria, Piacenza diventa per un giorno un laboratorio diffuso nel quale provare non tanto a trovare risposte definitive, quanto a formulare domande migliori.