“Diffuse carenze igienico-sanitarie”, Nas in un bar di Piacenza: sanzione da mille euro

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno effettuato una serie di ispezioni presso esercizi di ristorazione e strutture ricettive nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, riscontrando irregolarità di natura igienico-sanitaria e nella gestione degli alimenti.

A Piacenza, i carabinieri del N.A.S. hanno sottoposto a ispezione un bar, rilevando diffuse carenze igienico-sanitarie nel locale deposito. In particolare, sono state riscontrate eccessive formazioni di ragnatele, numerose fessurazioni e distacchi dell’intonaco, presenza di materiale estraneo all’attività e confezioni di bevande collocate direttamente sul pavimento.

Tali condizioni possono favorire l’accumulo di sporco, ostacolare le operazioni di pulizia e aumentare il rischio di contaminazione dei prodotti conservati. Al responsabile è stata contestata una violazione amministrativa per la quale è prevista una sanzione di 1.000 euro.