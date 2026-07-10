Festival di teatro antico di Veleia, sabato 11 luglio Paolo Rossi a Vigoleno con “L’Incanto”

Sabato 11 luglio (alle ore 21.30) il Festival di Teatro Antico di Veleia fa tappa nello splendido borgo medievale di Vigoleno, con Paolo Rossi che, con la sua comicità incisiva che si fa pensiero, rito civile e vertigine surreale riprende il suo dialogo con i grandi classici, tornando a misurarsi con l’Odissea.

A Vigoleno infatti, accompagnatoalla chitarra da Emanuele Dell’Aquila, Paolo Rossi presenta il nuovo approdo del suo lungo corpo a corpo con l’epos omerico: “L’INCANTO. Ulisse e la maga”.

Gli incantesimi e gli inganni disseminati nel poema da Circe e dagli dei sono il cuore dello spettacolo, ma l’incanto più potente e primordiale risiede nel fascino del racconto stesso. Ulisse è infatti l’unico sopravvissuto alla propria epopea, un eroe senza testimoni che ha il potere esclusivo di trasformare la verità vissuta in invenzione teatrale. È proprio in questo scarto intimo, nella mente di Odisseo, che Rossi ritrova l’origine stessa del teatro.

L’incanto si rivela così un viaggio profondo dentro la forza inesauribile della fantasia: la capacità universale dell’uomo di salvarsi attraverso le storie, perché finché si racconta, si resta vivi.

Paolo Rossi (classe 1953), milanese d’adozione, è attore, drammaturgo, comico e regista tra i più eccentrici e geniali del teatro italiano. Il suo stile unico è caratterizzato dalla capacità di immergersi nelle tematiche calde dell’attualità rileggendo i grandi classici antichi e moderni: da Omero a Shakespeare, da Molière a Brecht, fino alla commedia dell’arte. Dopo l’esordio nel 1978 in Histoire du Soldat alla Scala per la regia di Dario Fo, ha collaborato con storiche realtà come il Teatro dell’Elfo e registi del calibro di Gabriele Salvatores e Carlo Cecchi. Pioniere del cabaret d’autore e tra i padri fondatori dello Zelig di Milano, ha ottenuto vastissimo successo anche in televisione (Su la testa!, Il laureato, Mai dire gol!). Da sempre legato alla dimensione itinerante e popolare del teatro (memorabile il suo Il circo di Paolo Rossi nel 1995), è un assiduo e amatissimo ospite del Festival di Teatro Antico di Veleia.

Per informazioni:www.veleiateatro.com

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