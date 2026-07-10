Il Fiorenzuola ufficializza Pampaloni e abbraccia nuovamente Libertazzi

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Pampaloni, centrocampista classe 2002, che vestirà la maglia rossonera nella stagione 2026/2027.

Nato a Bologna il 5 novembre 2002, Pampaloni è un centrocampista di struttura, fisicità e personalità, capace di abbinare presenza in mezzo al campo, inserimento e qualità nella gestione del pallone.

Cresciuto calcisticamente tra Progresso e Modena, Pampaloni ha poi costruito il proprio percorso tra Eccellenza e Serie D. Dopo l’esperienza con il Terre di Castelli, nella stagione 2024/2025 si è messo in evidenza con la maglia del Sasso Marconi, chiudendo l’annata con 34 presenze e 6 reti tra campionato e Coppa Italia di Serie D.

Nella scorsa stagione ha iniziato il proprio cammino in Serie D con la Correggese, per poi proseguire il campionato con l’Imolese, dove ha confermato le proprie qualità nel reparto mediano.

Il Fiorenzuola abbraccia nuovamente Libertazzi

Con il suo arrivo, il Fiorenzuola inserisce in rosa un profilo giovane ma già formato, pronto a portare energia, centimetri e intensità al centrocampo rossonero.U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare il ritorno di Davide Libertazzi, portiere classe 1994, che vestirà nuovamente la maglia rossonera nella stagione sportiva 2026/2027.

Per Libertazzi si tratta di un gradito ritorno in Val d’Arda. L’estremo difensore torinese aveva infatti già difeso i pali del Fiorenzuola nella stagione 2018/2019, disputando un campionato di alto livello che gli valse il salto tra i professionisti con il trasferimento all’Imolese in Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Chieri, Borgosesia, Imolese, Piacenza, Lecco, Pont Donnaz, Fanfulla e, nelle ultime due stagioni, del Sangiuliano, affermandosi come uno dei portieri più affidabili della categoria. Nel 2024 è stato inoltre premiato come Miglior Portiere della Serie D nell’ambito dei D Club Awards della Lega Nazionale Dilettanti.

Esperienza, leadership e personalità: caratteristiche che fanno di Libertazzi un profilo di assoluto valore e un punto di riferimento per il reparto arretrato rossonero.

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