Murale per Armani alla Farnesiana, la protesta contro la giunta: “Con i residenti totale assenza”. Zandonella (Lega): “Giunta scomparsa dopo la campagna elettorale”

Durante l’inaugurazione del grande murale dedicato a Giorgio Armani alcuni residenti hanno esposto alcuni striscioni di protesta contro la giunta. Mentre autorità, cittadini e curiosi si sono ritrovati alla Farnesiana per scoprire l’opera realizzata dall’artista Kotè in omaggio allo stilista piacentino, alcuni residenti hanno deciso di manifestare il proprio malcontento nei confronti dell’amministrazione comunale.

Prima della cerimonia è comparso lo striscione: “Con Armani grande presenza, con i residenti totale assenza”. Un messaggio con cui i cittadini hanno voluto denunciare quella che ritengono una scarsa attenzione della giunta verso le esigenze quotidiane del quartiere.

Gli striscioni sono stati poi fatti rimuovere.

Sulla vicenda interviene Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega.

“In mezzo ai bei sorrisi, alle sontuose cerimonie, ai grandi murales è doveroso dare voci ai residenti della zona dove è stato realizzato quello dedicato ad Armani, ossia ai cittadini delle case popolari della Farnesiana. Il loro grido d’allarme, sintetizzato nello striscione esposto, dovrebbe far pensare molto le istituzioni che devono garantire un livello dignitoso di vita in un quartiere che dovrebbe essere migliore delle condizioni in cui si trova. Parlando con i residenti, quello che fanno notare è che, finita la campagna elettorale, il Sindaco Tarasconi e la sua giunta sono scomparsi da un quartiere popolare di cui dovrebbero interessarsi maggiormente. Per loro la vita continuerà ad essere purtroppo sempre la stessa”

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