La sanità piacentina protagonista sulla scena internazionale dell’endoscopia digestiva

«È stata una straordinaria occasione di aggiornamento. Questi incontri favoriscono la nascita di nuove collaborazioni, lo scambio di competenze e la condivisione di procedure. È così che il nostro reparto cresce più rapidamente. A questo proposito, ringrazio l’équipe che dirigo perché è grazie a loro, e ai loro sforzi, che si ottengono tali risultati». Con queste parole Giovanni Aragona, direttore della Gastroenterologia ed epatologia dell’Ospedale di Piacenza, commenta la sua partecipazione all’EndoScope Conference 2026, tra i più importanti appuntamenti europei dedicati all’endoscopia digestiva e all’ecoendoscopia, svoltosi recentemente a Timișoara, in Romania, dove è stato invitato come relatore e moderatore della Faculty internazionale.

L’evento

L’evento ha puntato i riflettori sulle più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dell’apparato digerente. Tra i momenti più qualificanti, le sessioni di endoscopia dal vivo, durante le quali vengono eseguiti interventi complessi su pazienti ricoverati, trasmessi in diretta nelle sale congressuali. Un format che consente a centinaia di colleghi di seguirne ogni fase, confrontarsi sulle strategie terapeutiche e discutere in tempo reale le decisioni cliniche.

Proprio nell’ambito di queste sessioni, Aragona è stato chiamato a eseguire procedure avanzate di ecoendoscopia interventistica, una delle tecniche più evolute della gastroenterologia moderna, impiegata nello studio e nel trattamento delle patologie del pancreas, delle vie biliari e del tratto digestivo superiore. Gli interventi, trasmessi in diretta dall’ospedale al centro congressi, hanno poi dato vita a un confronto scientifico tra i professionisti presenti.

Si è trattato quindi di un importante riconoscimento, non solo per il direttore della Gastroenterologia piacentina, ma anche per l’intera sanità del territorio. Unico rappresentante dell’Emilia-Romagna insieme al dottor Pietro Fusaroli dell’Ausl di Imola, Aragona ha condiviso il programma scientifico con alcuni dei maggiori esperti della gastroenterologia, tra cui il professor Mouen Khashab, direttore dell’Endoscopia interventistica della Johns Hopkins University di Baltimora, uno dei più prestigiosi centri ospedalieri al mondo.

«Essere invitati a un congresso di questo livello significa vedere riconosciuto il lavoro che ogni giorno svolgiamo insieme a tutta l’équipe della Gastroenterologia di Piacenza, una realtà sempre più presente nei principali circuiti scientifici internazionali. Esperienze simili permettono di confrontarsi con alcuni dei maggiori esperti del settore e di contribuire alla diffusione delle tecniche più avanzate dell’endoscopia digestiva. È un risultato che dimostra come competenze, innovazione e attività clinica possano portare il nome di Piacenza ben oltre i confini nazionali», sottolinea lo specialista.

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