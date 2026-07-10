Spaccio segnalato con l’app YouPol, gli agenti accorrono in via Sbolli e arrestano un pusher 18enne

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha arrestato l’ennesimo spacciatore di cocaina al dettaglio. Attorno alle 21.00, perveniva alla Sala Operativa della Questura tramite l’applicativo Youpol una segnalazione inerente ad una presunta attività di spaccio nella zona di via Sbolli.

Un equipaggio in borghese della Squadra Mobile iniziava a perlustrare la zona, e dopo alcuni passaggi ha notato un giovane cittadino nordafricano avvicinarsi ad un veicolo ed effettuare una cessione di sostanza.

I poliziotti, quindi, hanno intimato al giovane di fermarsi, ma questo si dava alla fuga, disfacendosi del cappello e di alcune dosi di cocaina.

Fermato dopo un breve inseguimento e perquisito, lo hanno trovato in possesso di diverse altre dosi occultate nelle mutande e di circa 500 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Complessivamente, gli agenti hanno sequestrato ben 38 dosi di cocaina, per quasi 25 grammi di sostanza stupefacente. Il soggetto è un cittadino tunisino di 18 anni, incensurato ed in regola sul territorio nazionale, e residente in Provincia di Ancona.

Gli investigatori hanno proceduto quindi all’arresto del soggetto per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Lo spacciatore è stato quindi condotto nelle celle di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso, la collaborazione dei cittadini è stata essenziale al contrasto alla criminalità diffusa.

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