Nove giorni di concerti, incontri, conferenze, recital. Dall’11 al 19 settembre torna il Festival Piacenza Musica al Conservatorio Nicolini con una trentina di eventi che coinvolgeranno oltre 50 musicisti e un repertorio di più di 30 autori.Sono in prevalenza docenti dell’istituto i protagonisti dei vari appuntamenti che, sul modello dello scorso anno, contrassegnano tre momenti della giornata: mattino, pomeriggio, sera.

A far da contrappunto ai concerti, che si svolgeranno nel Salone dei Concerti e nel chiostro, si inseriscono tre incontri-conversazioni dedicati a Dante (come ricorda il sottotitolo della rassegna: “…E risonavan per l’aere”) analizzato da prospettive e in epoche diverse, e la presentazione del volume celebrativo sui 180 di vita della Conservatorio.

Il 14 settembre, inoltre, saranno realizzate alcune installazioni interattive ed eventi performativi a cura delle scuole di Musica Elettronica e Composizione. L’evento seguirà le ore della giornata (come nell’Ulisse di Joyce) e presenterà vari materiali, acustici, elettronici, audiovisivi. Una kermesse, dunque, che consente alla scuola di alta formazione musicale di aprire ancora una volta le porte alla sua città per uno continuo e proficuo scambio artistico culturale.

“Abbiamo appena terminato con successo le nostre rassegne concertistiche estive in città e in provincia e già abbiamo definito il programma del Festival Piacenza Musica di settembre” dichiara il direttore del Nicolini Walter Casali. “Una rassegna di altissimo livello a partire dalla presenza del maestro Enrico Dindo violoncellista di fama internazionale che inaugurerà il Festival dirigendo e suonando da solista nel concerto con musiche di Beethoven” conclude Casali. “Fare musica per noi è una gioia che vogliamo condividere con tutti”.



Festival Piacenza Musica al Conservatorio Nicolini



SABATO 11 Ore 17 Angelo Foletto presenta il libro «per l’istruzione e il raffinamento dell’arte». I 180 anni del conservatorio “G. Nicolini” di PiacenzaOre 18,30 Concerto inaugurale. Orchestra del conservatorio dir. Enrico Dindo. Musiche di A. Dvorak, Rondò per violoncello e orchestra; A. Glazunov, Chant du menestrel; L. v Beethoven, Sinfonia n. 2.



DOMENICA 12 Ore 11 Perché sei tu Romeo? Echi musicali di una storia d’amore (Gianluigi La Torre pianoforte, Chiara Piazza violoncello, Laura Gambarin voce recitante, Roberto Rigo tromba)Ore 17 Qui dove il mare luccica Patrizia Patelmo mezzosoprano – Angiolina Sensale pianoforte F. P. Tosti; G. Cottrau; R. Leoncavallo; E. De Curtis, G. Rossini; S. CardilloOre 21 Nicolini Jazz Department. American Song Book. Riccardo Fioravanti contrabbasso; Enrico Zanisi pianoforte; Stefano Bertoli batteria; Lucio Ferrara chitarra; Gianni Azzali sax e flauto.



LUNEDÌ 13 Ore 11 Dorella Sarlo recital di pianoforte W. A. Mozart, F. Schubert, R. Schumann, S. RachmaninoffOre 17 Dante e la musica del suo tempo, conferenza di Davide DaolmiOre 21 S. Prokofiev, Pierino e il lupo op. 67 riduzione per piccolo ensemble dir. Camillo Mozzoni, Elena Cecconi flauto; Elisa Tait oboe; Ivano Rondoni clarinetto; Fausto Polloni fagotto; Alfredo Pedretti corno; Tommaso Franguelli percussioni; voce recitante.



MARTEDÌ 14 Acque erranti Auditorium 12-17; 19-21*Ore 11 F. Schubert, Quintetto in do maggiore op. 163 D 956 Manuela Mosca e Antonio De Lorenzi violini; Yanina Prakudovich viola; Marco Decimo e Jacopo di Tonno violoncelliOre 17 Paganini e il genio italiano Marco Rogliano recital di violino N. Paganini, Alla spagnola; Valz in la maggiore; O de Vito, tre variazioni e coda sulla canzone napoletana “Io te voglio bene assaje”; Paganini, Capriccio op. 1 n. 20; C. Bignami, Capriccio nn. 6, 4, 12; 5 piccol Valtz; Caprice adieu in mi maggiore; F. Giorgetti, Paganini étude op. 28 nn. 5 e 6; Paganini Capriccio op. 1 n. 6; G. Austri, Capriccio op. 9 n. 1; B. Ferrara, Preludio nn. 3, 5, 6; Paganini, Capriccio “In cor più non mi sento”Ore 21 Concerto-conferenza Classico con brio. Dal salotto d’Europa al folklore delle Americhe Alma trio (Susie Georgiadis soprano, Ivano Rondoni clarinetto; Angiolina Sensale pianoforte) con la partecipazione Francesco Raspaolo violoncello. J. W. Kalliwoda, Heimathlied op. 117; F. Schubert, Der Hirt auf dem Felsen; G. Gershwin, Summertime, Habanera, Pepita, Rose of Madrid; H. Villa Lobos, Melodia sentimental; A. Piazzolla, Oblivion, Le rondini allo specchio; F. Gonzaga, Lua bianca; Roda loio.



MERCOLEDÌ 15 Ore 11 Concerto per violino e viola Marco Rogliano; Iakov Zats W. A. Mozart, Duo in sol maggiore; I Pleyel. Duo in do maggiore; A. Rolla, Duo concertante in mi bemolle maggioreOre 17 Presenza di Dante nella tradizione musicale europea: la Dante–symphonie di Franz Liszt, conferenza di Paolo RossiniOre 21 Concerto jazz in ricordo di Enzo Frassi.



GIOVEDÌ 16 Ore 11 Il quintetto per pianoforte nel repertorio romantico Marco Rogliano e Maria Luisa Ugoni violini; Giulia Lanati, Wim Janssen; Marco Alpi pianoforte W. A. Mozart; J. BrahmsOre 17 Da Bach a Mozart: i quartetti per oboe e archi nel 1700 Camillo Mozzoni oboe; Antonio De Lorenzi violino; Luciano Cavalli viola; Marco Decimo violoncello J. C. Bach, quartetto op. 8 n. 1; W. A. Mozart, trio per violino, viola, violoncello; Quartetto per oboe e archi K. 370Ore 21 Da Beethoven a Brahms Ivano Rondoni clarinetto; Jacopo Di Tonno violoncello; Elisa D’Auria pianoforte L. v. Beethoven Trio op. 11; J. Brahms, Trio op. 114.



VENERDÌ 17 Ore 11 Il trio d’ance Pietro Tagliaferri clarinetto; Camillon Mozzoni oboe; Fausto Polloni fagotto W.A. Mozart, L. v Beethoven, A. Tansman, H. Tomasi, J. IbertOre 17 Dante all’opera, conferenza di Mariateresa Dellaborra e Patrizia FlorioOre 21 I quartetti per flauto e archi di Haydn e Mozart Elena Cecconi flauto; Antonio De Lorenzi violino; Luciano Cavalli viola; Jacopo Di Tonno violoncello.



SABATO 18Ore 11 I fiati e pianoforte nel 1900 Elena Cecconi flauto; Camillo Mozzoni oboe; Paolo Beltramini clarinetto; Fausto Polloni fagotto; Alfredo Pedretti corno; Maria Grazia Petrali pianoforte P. Hindemith, Kleine Kammermusik für funf Bläser; J. Ibert, Trois pièces brèves; F. Poulenc, Sextuor pour piano et quintette à ventOre 17 La viola nel XX e XXI secolo concerto multimediale Luciano Cavalli e Iakov Zats viole; Marco Alpi proiezioni , Davide Tramontano voce recitante J. S. Bach-Z. Kodaly, Fantasia cromatica; G. Petrassi, Viola sola; R. Cecconi, 43 Threnos I esecuzione; K. Pendereski, Cadenza per viola sola; E. Ysaye, Sonata op. 28; F. Bridge, Lamento per due violeOre 21 Europa e Sudamerica Elena Cecconi flauto; Antonello Ghidoni chitarra F. Molino, Notturno op.37; F. Schubert, 15 danze originali; J. Ibert, Entr’ acte; H.Villa-Lobos, Bachianas brasileiras n°5; E. Cordero, Fantasia mulata; A. Piazzolla, Histoire du tango.



DOMENICA 19 Ore 11 Duo viola e violoncello Iakov Zats – Marco Decimo L. Boccherini, Sonata in do minore; L. van Beethoven, Mit zwei obligaten augenglasern; G. A. Schneider, Duo; P. Hindemith, DuettOre 17 Piazzolla Patrizia Bernelich pianoforte; Luciano Cortellini fisarmonicaOre 21 Terpsichore Musarum. Ensemble Praetorius concerto in occasione del 450 anni dalla nascita di Michael PraetoriusFilippo Bongiorni e Viola Colpani flauti; Mariagrazia Della Penna e Angela Sfolcini clarinetti; Andrea Giovannini fagotto; Riccardo Arteria e Davide Vergine violini; Lorenzo Paratici e Edoardo Belloni violoncelli; Francesco Lupo percussioni; Tommaso Battilocchi clavicembalo e direzione.