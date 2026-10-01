Filippo Rezoagli, prof del liceo Colombini ricoverato in ospedale: gli studenti gli portano un cartellone per augurargli pronta guarigione – AUDIO

Filippo Rezoagli, prof del liceo Colombini, ricoverato in ospedale: gli studenti gli portano un cartellone per augurargli pronta guarigione. Un gesto semplice, ma significativo e molto emozionante, arrivato in un momento delicato della vita dell’insegnante. E’ un segno di affetto che racconta il legame costruito con i ragazzi in un periodo in cui non mancano le difficoltà per le nuove generazioni.

Il docente, recentemente coinvolto nel progetto “Strada Facendo” realizzato assieme a Radio Sound e Aci Piacenza, ha raccontato come è avvenuto l’incidente che lo sta costringendo al ricovero in ospedale. “Una macchina, in una stradina, ha stretto la curva ed è venuta nella mia parte di careggiata. In quel momento ho cercato di evitare il mezzo più possibile, ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile”.

Il prof viaggiava in moto e nell’incidente ha riportato un trauma importante alla gamba sinistra, con una frattura di tibia e perone e una grave lesione al piede. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni sono però in miglioramento. “Vorrei sottolineare che se oggi posso raccontare il tutto in modo così calmo è anche grazie al fatto che indossavo abbigliamento tecnico che, anche se non poteva nulla contro un paraurti, ha evitato che il resto del corpo riportasse danni, che infatti non ho, mi raccomando la moto è stupenda ma va vissuta correttamente, la vita è una sola“.

Il gesto degli studenti ha reso più dolce la sua permanenza in ospedale

“Esatto. Si tratta della classe con cui l’anno scorso avevamo fatto il progetto Strada Facendo, assieme a Radio Sound e ACI, proprio sulla sicurezza stradale, quindi sembra proprio fatto apposta. I ragazzi della quinta del Liceo Colobini, avendo saputo di questo incidente, sono venuti a portarmi, ovviamente una piccola rappresentanza perché non potevano venire tutti in ospedale, ma hanno portato questo cartellone come augurio di pronta guarigione. Ripensando ancora al momento, mi viene ancora la pelle d’oca adesso”.

È un momento delicato quando si parla del mondo giovanile. Spesso, infatti, le cronache riportano episodi di risse, di coltelli portati a scuola o di comportamenti poco rispettosi nei confronti degli insegnanti. Proprio per questo, il gesto di vicinanza degli studenti del Colombini assume un significato ancora più importante, un vero e proprio raggio di sole in questo momento storico.

“Purtroppo ho avuto modo di vedere entrambe le parti e dico che spesso e volentieri si colpivano i ragazzi. E’ giusto che abbiano le loro responsabilità e devono prendersele, ma è anche corretto dare merito quando ci sono delle situazioni come quella accaduta a me. In particolare c’è il riconoscimento dello sforzo fatto da parte nostra per dare il più possibile a quel che riguarda non solo lo studio e la materia insegnata, ma in primo luogo al rispetto e all’educazione”.

Qual è la strada per migliorare la situazione?

“Io parlo da genitore e da insegnante, perché ho un figlio che è in quinta superiore, quindi della stessa età dei ragazzi che sono venuti a portarmi il cartellone in ospedale. Ci vuole molto dialogo tra genitori e figli, e tra genitori istituzioni, proprio per cercare di condividere il più possibile le informazioni, le esperienze e le sensazioni. Anche perché a volte basta veramente una piccola cosa per poter recuperare un ragazzo e farlo ritornare su una strada corretta. Dentro la famiglia, ci deve essere molto ascolto in primo luogo e dialogo con i ragazzi. È difficile, sicuramente impegnativo e ci vuole tanto tempo, ma poter fare questo tipo di lavoro secondo me è fondamentale”.