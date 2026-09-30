La Cura del Bosco, presentato l’esito del Progetto “Vivere la Natura, Coltivare la Salute”, Massimo Esposito: “Ottimi risultati”. Nuove attività il 2 e 3 ottobre – AUDIO

Due giorni densi di stimoli ed esperienze nel primo week-end di ottobre, apparentemente senza nessun rapporto fra loro ma dalla stessa sorgente, l’Associazione LA CURA DEL BOSCO ETS, che li organizza nel solco delle proprie attività di connessione alla Natura dentro e fuori ad ognuno di noi.

Infatti, SABATO 3 OTTOBRE, ALLE ORE 17.30 si terrà il primo dei cinque nuovi incontri autunnali, al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, dedicati al “Benessere come Consapevolezza dell’Interdipendenza”, che ha già visto un primo ciclo primaverile sull’Interdipendenza verso tutto ciò che è fuori da noi (luoghi, mondo animale e vegetale). Per continuare a cercare di comprendere la complessità del presente, ora verrà invece approfondito il mondo di legami invisibili dentro di noi, iniziando da un dialogo dal titolo “Segnali dall’inconscio: intuizione, archetipi, percezione sensoriale” fra lo psicologo e psicoterapeuta piacentino Marco Martinelli ed il pubblico sul lavoro di Carl G. Jung, uno dei padri fondatori della Psicoanalisi storica.

Il ciclo proseguirà poi ogni 15 giorni fino alla fine di novembre con incontri sugli studi di diversi autori circa l’influenza della meditazione sul sistema neurologico e sulla compassione, circa la Fede e la preghiera ed infine sui rapporti fra la meccanica quantistica e la Spiritualità. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero. Per maggiori informazioni www.lacuradelbosco.it .

Poichè il ciclo chiude il Progetto Notte Sull’Aserei, che durante l’estate ha portato i partecipanti a straordinarie esperienze sull’Appennino che connettevano escursioni in natura con l’arte e l’osservazione astronomica, da Novembre gli incontri saranno anche accompagnati, sempre alla Passerini Landi, da una mostra delle opere artistiche e poetiche di Pino Ballerini, il poliedrico artista bobbiese recentemente mancato del quale l’opera Quinto Quarto e la poesia Notte sull’Aserei ha ispirato l’intero progetto.

Presentato il Progetto “Vivere la Natura, Coltivare la Salute”

Ha portato a ottimi risultati il percorso realizzato nei mesi scorsi attraverso le attività di Forest Bathing e gli altri interventi rivolti

a pazienti oncologici, caregiver, persone over 65 e ragazzi nello spettro autistico, insieme alle realtà del territorio che hanno

collaborato al progetto.

Abbiamo realizzato otto uscite in natura dedicate al forest bathing, che è la nostra specialità. A raccontare il progetto è il Presidente de La Cura nel Bosco Massimo Esposito, che spiega come le attività abbiano coinvolto persone con esigenze diverse proposte a piccoli gruppi, articolandosi in due cicli: quattro incontri in primavera e altri quattro in autunno, questi ultimi ormai in fase di conclusione.

Parallelamente, il progetto ha coinvolto anche un gruppo di ragazzi con autismo dell’associazione Piacenza in Blu, che ha collaborato all’iniziativa. Abbiamo realizzato anche con loro otto incontri – racconta Esposito – e, sia secondo le educatrici sia secondo le famiglie, i risultati sono stati davvero molto soddisfacenti, anche oltre le aspettative.

Domenica 4 ottobre

Nel Pomeriggio di DOMENICA 4 OTTOBRE dalle 14.00 alle 20.15, invece al Parco Raggio di Pontenure LA CURA DEL BOSCO, promuoverà un grande evento molto articolato e completamente gratuito dedicato a “LA SALUTE DEL CREATO, LA SALUTE DELL’UMANITA’ – Natura, Benessere e Comunità – L’Eredità di San Francesco per il nostro tempo” in coincidenza degli 800 anni dalla nascita del Santo Patrono nazionale. Durante l’evento verranno tirate le fila del progetto “Vivere la Natura, Coltivare la Salute – Percorsi strutturati di benessere in ambiente naturale per persone e comunità”, in collaborazione con la Sezione piacentina della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) e l’Associazione Piacenza in Blu. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pontenure e dell’A.U.S.L. di Piacenza e, come l’intero progetto, il sostegno determinante di IREN Collabora – Comitato Territoriale di Piacenza. Il programma prevede dalle ore14.00 alle ore 16.30 una Sessione gratuita di Forest Bathing nel Parco guidata dai conduttori dell’Associazione La Cura Del Bosco (a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria); dalle ore 16.30 alle ore 17.15 Merenda in condivisione in collaborazione con l’associazione Genitori in Pontenure. Dalle ore 17.15 alle ore 18.30 un Laboratorio creativo per bambini 4-10 anni “L’albero dentro di me” con Mariachiara Testori. Sempre dalle ore 17.15 alle ore 18.30, in contemporanea, si terranno quattro Dialoghi sulla Natura ad ingresso libero: “San Francesco nel bosco” con Paolo Pantrini, “Bambini e animali: la biofilia come percorso di salute e sviluppo” con Simona Minarelli ed Elena Gatti, “Il cibo che fa bene: nutrizione, prevenzione e salute” con Elena Fiocchi, Samanta Mazzocchi e Martina Chiodaroli e infine “Quando il bosco entra nei percorsi di cura” con Veronica Bini. La giornata si chiuderà con un evento di eccezione, dalle ore 18.45 alle ore 20.15 presso il Teatro Serra, sempre nel Parco, verrà proiettato in prima visione, il docufilm “Il codice del bosco” (2025) di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto, con ingresso gratuito ma con la necessità di prenotare i posti, in numero limitato al numero 338/2522365 o scrivendo a info@lacuradelbosco.it