Prezzi dell’energia, Iren lancia nuove offerte a protezione dei propri clienti con risparmi del 30%

Nello scenario energetico attuale, il Gruppo Iren conferma la propria strategia e rinforza ulteriormente la politica commerciale, da sempre orientata a tutelare i propri clienti dagli effetti della volatilità dei mercati, attraverso proposte che consentono una maggiore certezza nella gestione della spesa energetica.

In questa direzione si inserisce la scelta di favorire le offerte a prezzo fisso, che permettono di conoscere in anticipo il prezzo della componente energia per il periodo previsto dalle condizioni contrattuali, riducendo così l’esposizione alle variazioni del mercato.

Una strategia che ha prodotto benefici concreti: da gennaio 2026 le offerte a prezzo fisso proposte dall’azienda hanno infatti consentito a oltre 800 mila clienti di beneficiare di condizioni che, rispetto all’andamento dei mercati energetici, hanno determinato un risparmio complessivo di 26 milioni di euro, in particolare sulla componente energia.

Benefici destinati a proseguire soprattutto nel prossimo trimestre, con risparmi previsti del 30% rispetto al prezzo all’ingrosso: per l’energia elettrica, considerando le attuali quotazioni, i clienti a prezzo fisso risparmieranno ulteriori 45 euro ciascuno, ovvero oltre 15 euro al mese. Per il gas, il risparmio stimato nello stesso periodo è di circa 95 euro per cliente, pari a oltre 30 euro al mese.

Proprio per rafforzare questa strategia di tutela, Iren ha progressivamente ampliato la propria offerta con soluzioni capaci di garantire certezza sul prezzo per periodi sempre più lunghi, garantendo prezzi fissi generalmente inferiori alle medie di mercato, con risparmi annui di circa 125 euro. È stata lanciata la formula a prezzo fisso per la prima volta su un periodo di 36 mesi, ed è stata attivata Iren Lock & Fix, la nuova offerta dedicata ai clienti domestici che consente di bloccare il prezzo della materia prima energia, oggi pari a 0,15 euro/kWh, fino a fine 2029.

La stessa attenzione è rivolta al mondo delle imprese e delle PMI, in particolare attraverso la promozione dei Power Purchase Agreement (PPA), contratti di approvvigionamento energetico di lungo periodo che favoriscono la programmazione dei costi e riducono l’esposizione delle aziende alla volatilità dei mercati.

Dalle famiglie alle imprese, Iren conferma e rinnova così il proprio impegno a essere al fianco dei clienti anche nelle fasi di maggiore incertezza, mettendo a disposizione strumenti capaci di rispondere alle diverse esigenze e di rendere la spesa energetica più stabile e programmabile.

Tutte le offerte sono a disposizione dei clienti attraverso tutti i canali di contatto: oltre al sito web, ci sono gli oltre 2.000 sportelli e punti vendita autorizzati e il call center

800.969696. Gli operatori Iren Luce Gas e Servizi sono sempre a disposizione per poter guidare i clienti non solo nella scelta delle nuove offerte ma anche nel confronto rispetto all’offerta attualmente sottoscritta, proponendo eventualmente un contratto migliorativo.