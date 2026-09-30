Ciclismo – Sesta edizione del “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”: appuntamento il 17 ottobre a Castell’Arquato

È di nuovo tempo di grande ciclismo a Castell’Arquato. Dopo cinque edizioni molto fortunate, in cui tantissimi atleti si sono sfidati all’ombra del Borgo Medievale, il Pedale Arquatese e il Ristorante “Da Faccini” tornano in pista con il sesto appuntamento del “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”, in collaborazione ad ACSI e Comitato FCI Piacenza, presieduti nell’ordine da Matilda Fummi e Gianluca Andrina

Il 17 ottobre, sulle strade di Castell’Arquato e Lugagnano, andrà in onda la gara aperta alle categorie: GB/SGA/SGB/WOMEN – J/SA/SB/VA/VB/GA. Il percorso sarà lungo 84km e si snoderà intorno al classico giro della Chiavenna, già sede di campionati italiani ACSI 2018 (dislivello totale: circa 600 metri). Il ritrovo per tutti è al ristorante “Da Faccini” di S. Antonio, Castell’Arquato (PC), mentre le partenze saranno scaglionate. Alle 14:30 saranno al via le categorie J/SA/SB/VA/VB/GA, alle 14:40 partiranno i gruppi J/SA/SB/VA/VB. La gara è valida come Prova Unica di Campionato Provinciale OPEN. Il costo dell’iscrizione è 20 euro.

L’anno scorso trionfarono Remondini e Codenotti: chi vincerà questa edizione?