Scherma – Il Circolo “Pettorelli” brilla subito a San Lazzaro di Savena

Inizia subito con il piede giusto l’avventura stagionale del Circolo Pettorelli, protagonista a San Lazzaro di Savena (Bologna) nella prima prova di qualificazione regionale di spada e nella prima prova Juniores, nuova categoria under 15 introdotta dalla Federscherma.

Su quest’ultimo versante, è arrivato un brillante podio firmato da Gabriele Guglielmetti, ottimo terzo nel torneo maschile coronando un ottimo percorso. Quarti di finale e di conseguenza finale a otto sfiorata da Alexis Trivini Bellini, autore di una prova brillante dove è mancata la ciliegina sulla torta con un vantaggio di 14-12 non concretizzato contro il modenese Sciarrino, chiudendo undicesimo.

Nella prima prova di qualificazione regionale femminile assoluta di spada, pass intascato per Irene Cecchet, tredicesima e prossima protagonista alla prova zonale grazie a un torneo di alto livello.

Infine, l’analogo tabellone maschile, dove ben quattro sono i lasciapassare ottenuti dagli spadisti biancorossi che si sommano a quello già intascato da Valentino Monaco, qualificato alla prova zonale grazie al ranking assoluto di inizio stagione.

Il migliore del “Pettorelli” è stato lo spagnolo Borja Galbany, ottavo, mentre Andrea Bossalini è arrivato quindicesimo. Ventunesima piazza per Edoardo Franchi, tornato a tirare ad alti livelli, mentre la gioia della prima qualificazione è stata vissuta da Davide Locatelli, quarantaduesimo e ultimo “promosso” a San Lazzaro di Savena.