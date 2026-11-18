I carabinieri di Castell’Arquato hanno denunciato in stato di libertà tre persone di nazionalità straniera, due donne e un uomo, ritenute responsabili, in concorso tra loro, dei reati di truffa aggravata e falsità materiale commessa da privato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 16 novembre scorso, quando, intorno alle ore 16:00, i militari della Stazione Carabinieri di Castell’Arquato sono stati allertati per la presenza, all’interno di un supermercato del paese, di tre persone che stavano chiedendo insistentemente denaro ai clienti, presentandosi come promotori di una raccolta fondi a favore di persone con disabilità e di opere benefiche.

La fuga dal supermercato e le ricerche dei carabinieri

Alla vista del personale del supermercato, i tre si sono allontanati rapidamente a bordo di un’autovettura, dirigendosi verso Fiorenzuola d’Arda.

Grazie alle indicazioni fornite dai testimoni, che erano riusciti ad annotare la targa del veicolo, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, individuando poco dopo l’automobile parcheggiata nei pressi di una tabaccheria a Fiorenzuola d’Arda.

Rintracciati a Fiorenzuola: coinvolta anche una ragazza di 15 anni

A bordo del mezzo si trovavano un uomo di 40 anni e la figlia minorenne di 15 anni, mentre all’interno dell’esercizio commerciale è stata rintracciata una donna di 40 anni.

Quest’ultima aveva appena effettuato alcune fotocopie di un modulo utilizzato per la presunta raccolta fondi, lasciandone poi qualcuna all’interno della tabaccheria.

Moduli contraffatti con loghi di associazioni internazionali

Il documento, riportante i simboli della bandiera italiana e i loghi di alcune associazioni internazionali, faceva riferimento a un presunto progetto di sostegno a persone non udenti e con disabilità fisiche, nonché all’apertura di un centro internazionale per bambini poveri.

Gli accertamenti hanno tuttavia permesso di rilevare che la modulistica era contraffatta e priva di qualsiasi autorizzazione regionale o ministeriale.

Perquisizioni e sequestri: trovati moduli e 70 euro in contanti

I tre sono stati accompagnati presso la caserma dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, dove, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari.

L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare materiale cartaceo contraffatto, moduli di raccolta fondi precompilati con nominativi e importi delle presunte donazioni, oltre a 70 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

Un’anziana ultraottantenne avrebbe consegnato 20 euro

Nel corso degli ulteriori accertamenti è emerso che, tra le persone che avevano consegnato somme di denaro poco prima, vi era anche una donna ultraottantenne, cliente abituale del supermercato, che sarebbe stata avvicinata da due donne, una delle quali più giovane, le quali le avevano chiesto di effettuare una donazione a scopo benefico.

L’anziana avrebbe consegnato 20 euro in contanti e sottoscritto un modulo sul quale risultavano annotate anche ulteriori somme.

Truffa aggravata e falsità materiale: tre persone denunciate

Al termine delle attività investigative, i tre soggetti sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie per truffa aggravata in concorso e falsità materiale commessa da privato.

Tutta la modulistica e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati.