Fiorenzuola avrà una statua del suo patrono San Fiorenzo, al via l’iter di realizzazione: “Un’opera di pregio, saranno coinvolti anche bimbi e ragazzi”

Fiorenzuola d’Arda ospiterà una statua raffigurante San Fiorenzo, patrono della Città. L’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda intende infatti celebrare con la realizzazione di un’opera d’arte raffigurante il proprio patrono la speciale ricorrenza del cinquecentesimo anniversario dalla consacrazione – avvenuta il 15 ottobre 1525, ad opera del vescovo Pietro Ricorda – della chiesa collegiata dedicata proprio al Santo: ricorrenza che coincide peraltro con il venticinquesimo anno giubilare indetto da Papa Francesco.

Le caratteristiche dell’opera

La statua verrà realizzata dall’artista, noto per le proprie creazioni in ferro battuto, Franco Melis – originario della Sardegna e protagonista di diverse esperienze lavorative all’estero, tra Turchia, Arabia Saudita e Yemen – e sarà collocata su un basamento all’interno della rotatoria tra via Roma, via Matteotti e via Europa, secondo il cronoprogramma dei lavori che prevede l’esecuzione dell’opera entro il prossimo 17 ottobre (giorno della ricorrenza patronale di San Fiorenzo). L’inaugurazione dell’opera è prevista proprio nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza patronale cittadina.

“Con questo progetto – ha spiegato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi – la nostra Amministrazione si prefigge l’obiettivo di celebrare la significativa ricorrenza per la nostra chiesa collegiata, riqualificando uno spazio importante per la nostra Città come quello della storica Porta Piacenza, la via di ingresso a Fiorenzuola situata inoltre sul percorso della via Francigena, e donando, ad essa ed ai cittadini, un’opera di pregio artistico univocamente individuabile anche da turisti e da chi è di passaggio”.

Nell’ambito della realizzazione dell’opera, il Sindaco ha inoltre invitato bambini e ragazzi fiorenzuolani a partecipare “portando un sasso, un ciottolo o una pietra – grande o piccola – che rappresenti, con la sua forma o colore, la pavimentazione di un’antica strada romana, e su cui sarà possibile scrivere un pensiero, un saluto, un messaggio di speranza o una preghiera. Queste pietre saranno raccolte e diventeranno parte integrante della base della nuova statua di San Fiorenzo, che non sarà solo un’opera d’arte, ma una testimonianza della volontà collettiva di tutta la comunità”.

Nei prossimi giorni sarà comunicato il luogo in cui sarà possibile consegnare la pietra: ai bambini e ragazzi che accoglieranno l’invito del Sindaco, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

